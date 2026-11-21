Lando Norris ha disputato una qualifica di alto livello sullo Strip Circuit di Las Vegas, firmando il quarto tempo assoluto e garantendosi la terza piazza sulla griglia di partenza del terzultimo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno 2026. Kimi Antonelli è stato retrocesso infatti dal primo al sesto posto per aver sostituito la power unit sulla sua Mercedes, promuovendo in pole position la Red Bull di Max Verstappen davanti alla W17 di George Russell.

Il campione del mondo 2025 si è fermato a soli 20 millesimi da Russell e a meno di un decimo dalla pole effettiva, nonostante un layout che di certo non esalta le caratteristiche della sua McLaren. “Sono relativamente soddisfatto del mio giro e non credo avrei potuto estrarre molto di più. La vettura funziona bene in curva e gli aggiornamenti stanno dando i risultati sperati“, il suo commento a fine giornata.

Sulle prospettive per la gara: “Il nostro principale margine di miglioramento riguarda la velocità in rettilineo: perdiamo troppo terreno, soprattutto nell’ultimo settore, e dobbiamo continuare a lavorare per capirne il motivo. È difficile fare pronostici per la gara avendo disputato una sola sessione sull’asciutto, ma riteniamo che i sorpassi saranno complicati con la nostra velocità massima“.

Il team principal Andrea Stella vede il bicchiere mezzo pieno nella sua analisi post-qualifica: “È stata una qualifica che ci ha fornito indicazioni positive al di là delle posizioni finali. Su un circuito non adatto alla MCL40 abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole position grazie al nuovo fondo sulla vettura di Lando e all’ottimo gioco di squadra nelle scie. Senza il sacchetto di plastica incastrato sul lato destro del fondo, Lando avrebbe potuto conquistare almeno la prima fila“.