Lando Norris è stato uno dei protagonisti principali della conferenza stampa piloti andata in scena alla vigilia del weekend di Las Vegas, sede del terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno 2026. Reduce dalla splendida vittoria a Interlagos in condizioni meteo variabili, il campione iridato uscente della McLaren spera di confermarsi al vertice anche sui lunghi rettilinei di “Sin City” per ottenere un altro risultato di prestigio e rimanere in corsa per la top3 nella classifica generale.

“Vogliamo rifarci degli ultimi anni qui. Non è stata la nostra pista migliore come team. Non direi che sia stata una brutta pista per me. L’anno scorso è stato un weekend piuttosto buono fino al risultato di domenica. Quindi penso che sia una pista che mi piace. Ci sono molte sfide da affrontare lungo il tracciato. Ma gli ultimi weekend sono stati ovviamente positivi, e il Brasile è stato un weekend fantastico per me e anche per il team. Quindi, sai, abbiamo fatto dei buoni progressi. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma penso che lo scorso weekend abbiamo dimostrato che quando c’è una piccola opportunità, una piccola finestra per noi per vincere, possiamo farcela“, esordisce il pilota inglese in conferenza.

“Penso che in termini di ritmo sull’asciutto non fossimo proprio al livello della Mercedes in Brasile. Quello che abbiamo visto spesso ultimamente è che sembra cambiare tutto ogni weekend. Un fine settimana la Ferrari può essere la più veloce, il fine settimana successivo può essere la Mercedes, la Red Bull. Non direi che siamo mai in una posizione in cui possiamo dire di essere i migliori, ma ci stiamo sicuramente avvicinando molto. Eravamo molto vicini in Brasile, ma le condizioni di bagnato e le condizioni difficili mi hanno sicuramente permesso di ottenere qualcosa in più, anche di risalire un po’ la classifica. Quindi, se sarà un fine settimana simile, allora forse potrei lottare per la vittoria. Ma il team sta lavorando molto duramente, quindi sono ottimista sul fatto che possiamo ottenere un buon risultato e possiamo ancora lottare, e questo è il mio modo di pensare“, spiega il 27enne nativo di Bristol.

Sulla crescita della squadra nel corso della stagione: “Credo che, considerando da dove eravamo partiti all’inizio dell’anno, abbiamo avuto la power unit migliore per tutta la stagione in termini di affidabilità, costanza e facilità d’uso, anche se gli altri ci hanno raggiunto. Inoltre, con gli aggiornamenti, anche la Red Bull ha disputato alcune gare con le power unit migliori. Quindi abbiamo avuto un buon inizio da questo punto di vista, ma un inizio difficile per quanto riguarda l’ottimizzazione di molti di questi aspetti. Abbiamo vinto, ma la macchina era ancora lontana dall’essere perfetta. Il fatto di aver ottenuto una serie di vittorie a metà stagione ed il successo in Brasile ci dà molti segnali positivi. Direi che ci sono ancora alcuni problemi, diciamo, più seri e fondamentali, che stiamo cercando di affrontare e migliorare per la prossima stagione. Ma considerando la situazione attuale, credo che possiamo comunque essere molto soddisfatti di come è andata la stagione. Certo, vogliamo sempre di più“.

“Le aspettative nei nostri confronti, come McLaren, in quanto due volte campioni costruttori nelle ultime due stagioni, saranno molto alte e ci siamo prefissati obiettivi molto ambiziosi. Ma conquistare il campionato la scorsa stagione è stata una sfida davvero difficile. Ovviamente, anche l’inizio di questa stagione non è stato quello che avremmo voluto, quindi penso che ci siamo ripresi bene. Il team ha fatto un lavoro straordinario, ma sappiamo anche, per quanto siamo felici al momento, che abbiamo ancora molto lavoro da fare perché la lotta contro Red Bull, Ferrari e Mercedes è molto dura. Stanno tutte facendo un ottimo lavoro. Ma è la prima volta che possiamo quasi smettere di rincorrere e fare un passo indietro, analizzare le cose, rianalizzare e valutare cosa funziona bene, cosa possiamo mantenere e cosa dobbiamo assolutamente migliorare. Quindi siamo molto fiduciosi per il prossimo anno, senza dubbio“, ha aggiunto Lando.

Sulle prospettive verso il GP di Las Vegas, che nell’ultimo biennio si è rivelato sempre amaro per il team papaya (soprattutto per la doppia squalifica del 2025): “Mi aspetto di arrivare tra i primi cinque. Non per un motivo particolare, intendo. Ovviamente, a volte non siamo stati così competitivi negli anni precedenti, e non è certo una pista che ci ha sempre portato al meglio. Ma l’anno scorso ero in pole position qui, anche se le condizioni erano molto diverse, e in gara avevamo il passo per vincere, ma abbiamo dovuto gestire molte cose, quindi saremmo arrivati secondi, e Oscar, non so, quinto o sesto. Non è qualcosa che mi spaventa. Non è che vengo qui pensando: ‘Questa pista non ci si addice per niente’. È sicuramente un circuito cittadino, e non abbiamo ottenuto grandi risultati sui circuiti cittadini. La macchina è già abbastanza difficile da guidare su un circuito normale, figuriamoci su un circuito cittadino, quindi è difficile per noi ottenere un buon tempo sul giro. Ma sì, i risultati precedenti su questa pista non mi preoccupano“.