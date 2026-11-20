La pioggia ha letteralmente dominato la scena lungo tutta la durata della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit, infatti, il meteo ha rovinato ogni piano. Si sapeva che le precipitazioni sarebbero state all’ordine del giorno, viste le previsioni, ma in questo modo non se lo augurava nessuno. Un turno completamente da buttare.

Sin dal semaforo verde era chiaro che il turno sarebbe stato pesantemente condizionato dalla pioggia battente che, in alcuni momenti, ha preso la connotazione del diluvio. Com’è ben noto l’asfalto della città del Nevada ha di suo pochissimo grip, in queste condizioni il livello era ancor più basso tanto che, Max Verstappen (forse il miglior pilota della griglia sul bagnato) appena uscito dai box ha ammesso in un team radio che sembrava di guidare sul ghiaccio.

Il pilota olandese, vincitore di 2 edizioni su questa pista, ha svolto solamente un installation lap con le gomme full wet, come tentato da diversi altri colleghi. Nessuno, infatti, ha osato rischiare un giro lanciato dato che letteralmente era quasi impossibile tenere le vetture in pista. Come si è visto anche negli on-board di Antonelli, Leclerc e Colapinto, appena si provava ad accelerare, la vettura scappava completamente al retrotreno. 60 minuti del tutto inutili e, di conseguenza, ogni discorso verrà rimandato, si spera, nel prossimo turno.

A questo punto la giornata nella “Sin City” proseguirà con la seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 05.00 italiane (le ore 20.00 di ieri sera nel Nevada). Medesimi orari per la giornata di domani, quindi FP3 alle ore 01.30 con qualifiche alle ore 05.00. Domenica, infine, il Gran Premio di Las Vegas scatterà, a sua volta, alle ore 05.00.