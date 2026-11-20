In F1 il regolamento conta, ma altrettanto importante è il modo in cui viene applicato. Negli ultimi anni, decisioni differenti davanti a episodi simili e interpretazioni non sempre uniformi delle norme hanno alimentato polemiche e malumori tra piloti e squadre. La FIA ha deciso di intervenire, annunciando una novità destinata a cambiare il sistema di giudizio del Mondiale: dal 2027 arriveranno i commissari di gara a tempo pieno.

L’obiettivo è aumentare la professionalità e la continuità del collegio giudicante, così da rendere più coerente l’applicazione del regolamento da un Gran Premio all’altro. Non una bocciatura del lavoro svolto finora dai commissari, spesso figure di grande esperienza, ma la consapevolezza che la complessità della F1 richieda una struttura più stabile e specializzata.

Il piano prevede l’assunzione di un primo, ristretto gruppo di commissari nel 2027. Dal 2028 l’organico dovrebbe crescere fino a comprendere tra le 12 e le 15 figure a tempo pieno. In una prima fase, dunque, il nuovo modello affiancherà professionisti permanenti agli steward a tempo parziale.

Attualmente, il collegio dei commissari viene composto attraverso un sistema a rotazione che coinvolge membri selezionati dalla FIA, rappresentanti nominati dalle autorità sportive locali e un ex pilota. Una formula che ha garantito competenze ed esperienza, ma che non sempre ha assicurato uniformità nelle valutazioni. Ed è proprio su questo punto che si concentra la riforma.

La richiesta di un cambiamento era arrivata anche dal paddock. Dopo gli episodi controversi del Gran Premio degli Stati Uniti del 2024, George Russell aveva invocato una maggiore continuità nella composizione dei collegi giudicanti.

“Abbiamo già parlato di coerenza in passato, l’unico modo per garantirla è avere gli stessi commissari in ogni singolo weekend di gara“, aveva dichiarato il pilota Mercedes. Aggiungendo: “E al momento, pur essendo molto esperti, sono qui quasi come volontari“.

La FIA ritiene che uno staff permanente possa non soltanto garantire maggiore continuità nelle decisioni, ma anche individuare le criticità del regolamento e proporre eventuali chiarimenti. I nuovi commissari potranno inoltre occuparsi di altri campionati FIA di monoposto e affiancare la formazione dei futuri ufficiali di gara, rafforzando il programma di alto rendimento già esistente.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento, che comprende anche il nuovo Centro Operativo Remoto della FIA, inaugurato a Biggin Hill, nel Regno Unito, all’inizio del 2026.

Il presidente della Federazione, Mohammed Ben Sulayem, ha sottolineato il valore strategico dell’investimento: “Questo ultimo importante investimento nel sistema di giudizio della FIA riflette il nostro impegno a garantire i più elevati standard di imparzialità, equità e integrità nel Motorsport“.

“L’assunzione di commissari di gara a tempo pieno rappresenta un passo significativo nella nostra missione di lunga data di costruire un ecosistema di ufficiali di gara dedicato nel Campionato del Mondo di Formula 1 FIA, ed è anche un investimento nel futuro del nostro sport“, ha aggiunto.

Ben Sulayem ha poi richiamato il lavoro già avviato dalla FIA sul fronte tecnologico e della formazione: “A seguito dell’inaugurazione del nuovo Centro Operativo Remoto della FIA e del rafforzamento dello sviluppo degli ufficiali di gara attraverso iniziative come il Programma FIA di Alto Livello, questo sviluppo contribuirà a costruire maggiore competenza e continuità all’interno della nostra struttura di commissari, rafforzando la nostra capacità di rivedere e migliorare i regolamenti, supportare lo sviluppo dei futuri ufficiali di gara e garantire i più elevati standard di uniformità nell’arbitraggio in tutti i nostri campionati“.