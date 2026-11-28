Lo sfogo del Cannibale. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, a Lusail, Kimi Antonelli non ha nascosto la propria frustrazione nei confronti del muretto Mercedes. Domani il bolognese scatterà dalla seconda casella, alle spalle di George Russell.

Per il neocampione del mondo, che aveva dominato tutte e tre le sessioni di libere sul tracciato qatariota, l’obiettivo era la pole position, e l’averla vista sfumare per un margine minimo, 1:21.695 contro 1:21.823, ha reso più amaro un epilogo che per il box era comunque un successo pieno.

A far scattare la reazione di Antonelli non è stato tanto il responso del cronometro quanto la gestione dell’uscita dai box nel momento decisivo del Q3. Il pilota aveva chiesto esplicitamente al team di non essere mandato in pista per primo, così da poter beneficiare della naturale evoluzione dell’asfalto e, soprattutto, di una scia utile nel tentativo conclusivo. Il muretto ha invece preso la direzione opposta, facendolo scendere davanti a tutti. Già nel giro di lancio Kimi aveva domandato spiegazioni con tono perplesso, salvo poi esplodere una volta tagliato il traguardo e appreso di essere stato battuto da Russell per poco più di un decimo.

Nel team radio con il suo ingegnere di pista, Peter Bonnington, il tono è stato duro, forse mai così tra i due. “Dobbiamo parlare di questo. Se chiedo qualcosa, per favore fatelo. Non mi interessa, fatelo!“, ha tuonato. Bonnington, da navigato uomo di box qual è, ha provato subito a stemperare la tensione rispondendo con calma: “Lo so, ne parliamo dopo“. Una replica asciutta, che rimanda il chiarimento a un momento più opportuno e conferma l’esperienza di chi sa quanto sia inutile alimentare una discussione a caldo.

VIDEO TEAM-RADIO ANTONELLI-MERCEDES

Kimi Antonelli was NOT happy with his track positioning in qualifying. 📻 “We need to talk about this. If I ask for something, please do it.” #F1 | #QatarGP https://t.co/QkGea5DEwk — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 28, 2026

L’episodio, al di là dell’aspetto più scenografico, fotografa con precisione la fame agonistica dell’italiano. Resta da capire, naturalmente, quali fossero le ragioni del muretto: una scelta di questo tipo ha quasi sempre una logica legata al traffico, alla gestione delle gomme o alla finestra di temperatura, ed è probabile che il confronto promesso da Bonnington serva proprio a chiarire questo punto.

Domani il Gran Premio scatterà alle 17:00 italiane. La Mercedes ha mostrato di possedere un passo superiore a quello di tutta la concorrenza, il che sposta l’attenzione sulla sfida interna, e la prima curva di Lusail, con Russell in pole e un Antonelli più agguerrito che mai alle sue spalle, promette fin dal via di essere un banco di prova delicato anche per l’equilibrio del box.