F1, Kimi Antonelli confessa: “Ho faticato con le intermedie. Mi farò trovare pronto per la gara”

Andrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos abbiamo assistito a tre manche incredibili con la pioggia che ha stravolto ogni piano.

La pole position è stata realizzata da Lando Norris in 1:27.470 con 204 millesimi di vantaggio su George Russell e 625 su Kimi Antonelli. Quarta posizione per Charles Leclerc a 819, quinta per Liam Lawson a 851, mentre in sesta troviamo Nico Hulkenberg. Settimo Isack Hadjar a 1.293, ottavo Oliver Bearman a 2.361, nono Fernando Alonso a 2.841 e decimo Alexander Albon a 2.986.

Al termine delle qualifiche sulla pista brasiliana il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Diciamo che è stata una qualifica davvero complessa. Non sapevo cosa aspettarmi in queste condizioni, anche perchè non avevo mai guidato su questa pista con il bagnato. Sinceramente ho faticato con le gomme intermedie e ho commesso anche un grosso errore nella Q3 rischiando di finire fuori strada in curva 5. Ad ogni modo la mia prestazione è stata sufficiente per centrare il terzo posto che, domani, diventerà secondo per la penalizzazione di Russell”.

Il campione del mondo prosegue: “Vedremo quali saranno le condizioni meteo. Noi dovremo farci trovare pronti per ogni situazione, pioggia o asciutto che sia. Lo sappiamo, qui il meteo è sempre imprevedibile”.