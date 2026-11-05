F1, Kimi Antonelli avrà una livrea speciale in Brasile nel ricordo del mito Ayrton Senna

Kimi Antonelli renderà omaggio alla memoria di Ayrton Senna nel GP del Brasile di F1: il pilota italiano della Mercedes indosserà un casco commemorativo in occasione dei 35 anni dalla prima vittoria del campione brasiliano nel Gran Premio di casa, ottenuta nel 1991.

L’azzurro ha visitato la tomba di Senna ed ha incontrato la famiglia del pilota brasiliano: “Amo il Brasile. Il sostegno è incredibile, la passione per la Formula 1 è straordinaria e anche il circuito è molto bello. È anche la gara nella terra del mio eroe“.

Proprio per questo motivo Antonelli porta il numero 12 sulla vettura, che non sarà sostituito dal numero 1 nella prossima stagione: “Mi piacerebbe vincere qui, e sarebbe incredibile conquistare un titolo su questo circuito, perché Ayrton è il mio eroe. Vorrei essere un po’ brasiliano“.