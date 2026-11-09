F1, Interlagos mostra il più grande limite della Ferrari. L’incapacità di sfruttare le occasioni propizie, a differenza degli altri

Perché la McLaren nel 2025 è tornata a vincere un Mondiale piloti dopo 17 anni di digiuno, imponendosi per due stagioni consecutive nel Mondiale costruttori, sia nel 2024 che nel 2025? È un caso che abbia superato la concorrenza diretta della Ferrari due anni orsono, interrompendo la propria astinenza e lasciando alla Scuderia di Maranello a bocca asciutta?

Sono domande molto interessanti, che prescindono dalle circostanze. Lo si sta evincendo in questo 2026. Qualcuno si è accorto che Lando Norris ha vinto tante gare quante Max Verstappen e George Russell? Al contempo, il ventisettenne inglese ha conquistato da solo più affermazioni di quante ne abbia conseguite il dinamico duo Charles Leclerc-Lewis Hamilton messo assieme.

La risposta al quesito è invero piuttosto semplice. Perché a Woking sanno concretizzare il proprio potenziale, così come il neerlandese volante. Se c’è da vincere, si vince, ben sapendo come le occasioni siano limitate. Al contrario, più che di Cavallino Rampante, si dovrebbe parlare di Cicala Rampante. In Messico, per esempio, la Ferrari era indiscutibilmente il team da battere. Come sono evoluti i fatti, lo sappiamo.

I rapporti di forza possono cambiare rapidamente, da un circuito all’altro. Interlagos ne è stata la riprova. Dopo un lungo anonimato, in McLaren sono tornati protagonisti (almeno con Norris). Gli sono stati dati pochi proiettili, in questo 2026, eppure ha centrato il bersaglio tre volte. Viceversa, le Rosse avevano molte più munizioni a disposizione, eppure hanno mancato tante opportunità.

Non in Brasile, sia chiaro, perché le condizioni ibride hanno fatto naufragare la SF-26 più di quanto abbiano fatto le penalità di ogni forgia. Cionondimeno, non è la gara sudamericana il termometro dell’inconsistenza Ferrari, bensì il raffronto con gli altri rappresentanti del cast di supporto di una stagione con un unico grande protagonista, ossia Kimi Antonelli.

Verstappen sta vincendo l’Oscar per il “miglior attore non protagonista” e Norris sta festeggiando diverse vittorie di tappa. Concretezza e freddezza, sono queste le qualità necessarie per primeggiare anche quando si corre di rincorsa. Determinanti, tuttavia, anche quando si è dei front runner. Come detto, evidentemente non è un caso che nel 2024, nell’arrivo al photofinish tra McLaren e Ferrari abbia vinto la prima e non la seconda.

Max Verstappen e la Red Bull stanno vivendo una winless season? La prima volta in cui sono i migliori del lotto, ossia in Malesia, cancellano il rischio di “imbiancata” e trionfano. Lando Norris e la McLaren non possono confermarsi campioni? Quando la MCL40 può mordere, azzannano la preda e si saziano. Poi sono anonimi per settimane, ma che importa se nel conto delle vittorie stai meglio di tanti altri?

Invece la Ferrari si perde tra lotte intestine, come accaduto a Monza e in Messico, sciupando le chance di raccogliere dei successi, oppure in errori strategici. Non è una questione da poco, si ha proprio la sensazione che manchi la concretezza, la mentalità di chi sa cogliere al volo l’opportunità propizia. Forse, in quel team, questa forma mentis ce l’ha solo Lewis Hamilton. Però, cosa può fare un pesce d’acqua salata buttato nell’acqua dolce? Può essere uno squalo, ma la sua fine è scritta.

Se a Maranello si viaggerà sempre su questi binari, l’anno in cui verrà vinto il Mondiale è già scritto. L’anno del duemila mai, stretto parente di quell’eterno anno prossimo che caratterizza le speranze, viepiù frustrate, dei supporter della Rossa. Kimi Antonelli aveva 1 anno quando il suo omonimo finlandese vinceva l’ultimo titolo a bordo di una vettura di Maranello. Sipario.