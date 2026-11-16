F1, il “Grande Mistero” della Ferrari contemporanea. Non si riesce mai ad avere una stagione intera ad altissimo livello. Come è possibile?

A corollario di quanto scritto nella giornata di ieri, sorge spontanea una riflessione. Ossia, come è possibile che la Ferrari non riesca da tempo immemore a disputare un’intera stagione di alto livello. I dati parlano chiaro. Anche in questo 2026, la Scuderia di Maranello è calata di rendimento strada facendo. Da seconda forza nella fase iniziale della stagione, con l’ambizione di essere l’antagonista della Mercedes, la Rossa è declinata al ruolo di terza squadra.

A impressionare non è tanto il fatto di essere scesa di uno scalino, bensì di aver perso (almeno) un paio di gradini. Perché, dopo la pausa estiva, il Cavallino Rampante paga dazio con distacco nei confronti di Mercedes e Red Bull. Dunque, terza forza con distacco, da seconda vicina alla prima. Ancora una volta, il Reparto Corse non è stato in grado di sviluppare l’auto in maniera altrettanto efficace rispetto alle concorrenti dirette. Anzi, c’è chi lo ha fatto molto meglio, come a Milton Keynes e a Woking.

Si tratta di un tema ricorrente nell’ultimo decennio, con inquietanti variazioni però. Di tanto in tanto, in Ferrari hanno fatto un buon lavoro, crescendo di colpi. Soprattutto nel 2024, quando il team si è giocato il Mondiale costruttori contro la McLaren, ma anche nel 2023 si sono apprezzati miglioramenti. Viceversa, nel 2022, ovvero l’unica volta negli ultimi diciotto anni in cui la Scuderia di Maranello ha prodotto la monoposto migliore, c’è stata una autentica implosione.

È vero che correggere è più semplice di sviluppare, perché si hanno dei punti di riferimento legati agli ambiti dove intervenire. Però, qui si parla della Ferrari, di un’azienda che investe centinaia di milioni di euro nella ricerca e nello sviluppo, di un marchio storico e mitico, che ancora fa presa su chi se lo può permettere. Le auto di serie vanno a ruba, vengono vendute prima ancora di essere prodotte.

Non solo, nell’Endurance il Cavallino Rampante ha avuto la forza di arrivare e produrre un Hypercar vincente. Dunque, anche l’ambito sportivo può essere di successo. Non in Formula 1, però, dove si ripete la solita tiritera. In generale, è eclatante constatare come la coperta sia sempre corta. Ossia, se si parte bene si finisce male. Se, invece, si comincia in affanno si riesce (talvolta) a recuperare.

Al tempo stesso, non c’è un’auto che non abbia delle lacune. Ai tempi di Maurizio Arrivabene, se un anno il vulnus della monoposto era quello di non riuscire a mandare in temperatura gli pneumatici, la vettura successiva aveva il problema opposto, ovvero li mangiava. In quest’epoca corrente, invece, a volte si è avuta un’auto capace di eccellere nella prestazione pura, ma in sofferenza sul long-run, altre volte una creatura competitiva sul passo, che tuttavia pagava dazio in qualifica.

Si tratta di esempi molto semplificati, ma comunque emblematici di come manchi sempre un centesimo per fare l’euro. Una spiegazione non c’è, perché se ci fosse si sarebbe già corsi ai ripari. È semplicemente una situazione paradossale, quella di non riuscire neppure per sbaglio a concepire una F1 competitiva e mantenerla tale per tutta la stagione. È il grande Mistero della Ferrari contemporanea, che corrisponde anche al suo grande Male.