Forse a molti non è sembrato il massimo del motorsport. Forse per alcuni è assomigliato molto di più ad un videogame. Forse, invece, alle nuove generazioni è sembrato avvicinarsi alla perfezione. Il Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, ha sicuramente diviso. Non c’è che dire. I tifosi “old school” hanno forse storto un po’ il naso vedendo tutti quei sorpassi ed i piloti che dovevano gestire l’energia lungo il corso di un giro, per non farsi superare a velocità doppia sul lunghissimo rettilineo della Strip. Ai tifosi della cosiddetta “Gen Z”, invece, la notte sotto le luci brillanti della “Sin City” non può che avere esaltato.

I due partiti sono ben schierati e, oggettivamente, entrambi hanno le loro validissime motivazioni per sentirsi di avere ragione. Non sta certo a noi questionare. È molto più importante, senza dubbio, analizzare quello che si è visto tra il Caesar’s Palace e l’Hotel Bellagio. Record a profusione nella gara vinta da Max Verstappen (alla terza affermazione in quattro edizioni nella città del Nevada) con i piloti che hanno regalato uno spettacolo davvero notevole. Non ce ne vogliano i promotori della “old school” ma, al netto di ogni analisi, sicuramente abbiamo sbadigliato meno rispetto a quanto accaduto a Madrid o Monte Carlo, nonostante l’orario notturno.

Andiamo con ordine. In primo luogo proviamo a contare quanti sorpassi si sono visti nella gara di Las Vegas. Come si è potuto notare, il folto gruppo di testa ha proceduto tra attacchi e contro-attacchi quasi ad ogni giro, se non ad ogni curva. Sorpassi letteralmente a pioggia. Ma, come se non bastasse, anche nelle retrovie i protagonisti non sono stati da meno. Il numero di questa statistica fa davvero spavento: nel corso della gara sulla Strip si sono realizzati qualcosa come 352 sorpassi. Trecentocinquantadue. Pazzesco. Non solo, i sorpassi che hanno modificato il leader della gara sono stati addirittura 35 in soli 50 giri. Un rimescolamento continuo, dunque.

Come dire, le emozioni non sono mancate. Nella città capitale del gioco d’azzardo (dove in alcuni cordoli erano incisi i simboli dei semi delle carte da poker, per ribadire il concetto) è successo davvero di tutto, come la classica pallina bianca lanciata nella roulette. Ma c’è di più. In questa battaglia infinita che abbiamo vissuto è stato stabilito un altro primato. Lo scriviamo in numeri: 1,563. Trattasi di secondi. Uno virgola 563. Una cifra che, detta così, non sembra nemmeno avere troppo senso, invece è un dato statistico impressionante. Si tratta, infatti, del massimo vantaggio che ha avuto il leader della gara di Las Vegas sul pilota in seconda posizione. Mai in un Gran Premio si è chiuso con un distacco così ridotto in un momento dei 300 e oltre chilometri previsti. Una conferma semplicissima dell’equilibrio totale che si è visto. Nessuno ha mai avuto modo di scappare o, addirittura, anche solo di pensare ad una possibile fuga. Emozioni a non finire. Come cantava Elvis Priestley: “Viva Las Vegas”.