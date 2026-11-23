Il Gran Premio di Las Vegas di F1 è passato agli archivi. Ora il Circus si appresta a volare in Medio Oriente, dove si disputeranno i contestati GP del Qatar e di Abu Dhabi. Contestati, perché il baraccone va a piantare le tende proprio a ridosso di una guerra in corso oramai da nove mesi… Comunque, prima di occuparsi degli appuntamenti nel Golfo Persico, è bene fare un ritorno su quello del Nevada, analizzandone promossi e bocciati.

PROMOSSI

VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Una vittoria sensazionale per il modo in cui è arrivata. Ha dimostrato non solo di essere il migliore in termini di talento, bensì anche di intelligenza agonistica. Alla faccia di quando era soprannominato Max Max. Si trattava però degli esordi, di quando era teenager. Con il passare degli anni si è formato sotto tutti i punti di vista e oggi detiene il “pacchetto completo”. Fuoriclasse.

PIASTRI Oscar (McLaren) – Parte diciassettesimo e taglia il traguardo per terzo. Finalmente un lampo in una stagione oscura. Fa piacere ritrovarlo al vertice, soprattutto perché c’è la possibilità di avere un protagonista in più. È stato troppo brutto per essere vero nell’arco di questo 2026. Una rondine non fa primavera, ma la speranza è che quanto visto nel Nevada rappresenti l’inizio di una rinascita e di un 2027 di spessore.

SAINZ Carlos (Williams) – Non è un fenomeno, ma quando il gioco si fa duro, lui non si tira mai indietro e spesso sa colpire. Un ottavo posto pesantissimo, che rappresenta il miglior risultato della sua stagione. Non è un caso che sia arrivato durante un GP nel quale non contava solo il “manico”, bensì anche l’intelligenza e la capacità di saper leggere quanto stava accadendo. Lo ha già fatto in Ferrari, l’ha ripetuto ieri.

GASLY Pierre (Alpine) – Forse è un pilota che ha raccolto meno di quanto ha meritato. Ieri è stato fantastico, ha lottato addirittura per vincere e alfine si è portato a casa un quinto posto nobile. Sarebbe bello vederlo su una monoposto di primissimo piano. L’unica volta che l’ha avuta a disposizione, era verosimilmente ancora acerbo per sfruttarla. Quell’esperienza negativa in Red Bull lo ha segnato nella reputazione, ma non appare così inferiore ad altri piloti che hanno avuto più possibilità e opportunità di lui.

BOCCIATI

FERRARI – Oggettivamente, il team sta facendo una figura barbina. Gara dopo gara, la Scuderia di Maranello sta andando sempre più in basso. Possibile che vi sia l’anarchia assoluta? Possibile si sia arrivati al terzo contatto tra i due piloti nell’arco di nove gare? Il rendimento di Hamilton è calato rispetto all’inizio di stagione, ma Leclerc appare addirittura fuori controllo, una scheggia impazzita. Perché? Non c’è in palio niente! Almeno lottassero per il Mondiale, invece…

RUSSELL George (Mercedes) – Anche lui, come la Ferrari, va sempre peggio. Anche lui, come Leclerc, appare aver completamente perso la trebisonda. Di sicuro, lui sa di aver perso una grande opportunità, perché ci sta di non vincere il titolo iridato, soprattutto se ci si trova a fianco un compagno di squadra più dotato. Però, lui, questa chance se l’è giocata male e, soprattutto, fornisce una brutta immagine di sé, quella di patire esageratamente i momenti difficili. “Quelli forti” sanno soffrire e stringere i denti, quando le cose vanno storto, riemergendo poi dalle acque torbide. Lui saprà farlo?