La Ferrari e Las Vegas hanno una relazione contraddittoria, cambiata in maniera radicale a seconda delle epoche. La Scuderia di Maranello e la città del Nevada sono tutto sommato in buoni rapporti, se guardiamo alla vita contemporanea dell’evento. Viceversa, l’anacronistico contesto del parcheggio del Caesars Palace, nel quale si corse a inizio anni ’80, ha partorito solo delusioni.

Nel 2023, la Rossa monopolizzò la prima fila (Charles Leclerc primo e Carlos Sainz secondo). Dopodiché, in gara il monegasco si fregiò della piazza d’onore, prendendosi il lusso di battagliare con le imbattibili Red Bull. Lo spagnolo si attestò, invece, al sesto posto. Nel 2024 lo scenario non è stato poi così dissimile. Il Cavallino Rampante fece bene in qualifica (Sainz secondo, battuto di soli 98 millesimi dalla Mercedes di George Russell e Leclerc quarto). In gara poi la Ferrari si attestò alle spalle delle Frecce d’Argento, particolarmente a loro agio nel freddo che caratterizzò l’edizione di due anni orsono. Il terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc furono però macchiati da una polemica interna piuttosto marcata.

Al contrario, nel 2025 le qualifiche furono un disastro (Leclerc nono, Hamilton addirittura ultimo). Durante il GP vi fu però una bella rimonta, soprattutto da parte del monegasco, indomabile. Charles passò sul traguardo per sesto, poi venne promosso al quarto posto dalla doppia squalifica delle McLaren. Negli anni ’80 cosa accadde? Niente di rilevante, solo ritiri…

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI LAS VEGAS (3+2 EDIZIONI)

0 VITTORIE

1 POLE POSITION

1 Charles Leclerc (2023)

0 GIRI VELOCI

2 PODI

2023 Charles Leclerc (2°)

2024 Carlos Sainz (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A LAS VEGAS

CHARLES LECLERC

2023 (FERRARI) – 2° {Pole}

2024 (FERRARI) – 4°

2025 (FERRARI) – 4°

LEWIS HAMILTON

2023 (MERCEDES) – 7°

2024 (MERCEDES) – 2°

2025 (FERRARI) – 8°