F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Brasile. Da terra amica, Interlagos è diventato ostile!

Nonostante si continui a correre a Interlagos, ormai da diversi anni non si parla più ufficialmente di Gran Premio del Brasile. La gara ha assunto una nuova denominazione in seguito alle frizioni politiche tra l’amministrazione della metropoli paulista e il governo di Brasilia.

Cambia la forma, non la sostanza. L’autodromo, nel suo lay-out corrente, è parte integrante del calendario ormai dal 1990. Ha dunque mandato in scena 35 appuntamenti valevoli per il Mondiale. Di essi, 7 sono stati vinti dalla Ferrari, compreso quello inaugurale. Va sottolineato come le Rosse si siano imposte con cinque piloti differenti. Due di essi hanno saputo replicare la propria affermazione (Michael Schumacher e Felipe Massa). Gli altri trionfatori sono Alain Prost, Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel.

Esiste poi il curioso caso della “vittoria temporanea” del 1995, anno in cui Gerhard Berger transitò sotto la bandiera a scacchi per terzo, alle spalle di Michael Schumacher e David Coulthard. Il tedesco e lo scozzese, però, correvano sub judice a causa di un “carburante non conforme” prelevato dalle loro monoposto. Il teutonico e il britannico vennero difatti squalificati poche ore dopo il GP e l’affermazione passò a Berger, seppur per qualche settimana. In appello, i piloti furono riabilitati e rimessi in classifica.

FERRARI – I PRECEDENTI

A INTERLAGOS II (35 GP)

7 VITTORIE

2 Michael Schumacher (2000, 2002)

2 Felipe Massa (2006, 2008)

1 Alain Prost (1990)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Sebastian Vettel (2017)

6 POLE POSITION

3 Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

2 Rubens Barrichello (2003, 2004)

1 Michael Schumacher (2001)

5 GIRI VELOCI

2 Michael Schumacher (2000, 2006)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Felipe Massa (2008)

24 PODI

1990 Alain Prost (1°)

1994 Jean Alesi (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1996 Michael Schumacher (3°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Michael Schumacher (2°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Michael Schumacher (2°)

2002 Michael Schumacher (1°)

2004 Rubens Barrichello (3°)

2006 Felipe Massa (1°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (2°)

2008 Felipe Massa (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2012 Fernando Alonso (2°), Felipe Massa (3°)

2013 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (3°)

2022 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A INTERLAGOS

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 7°

2019 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 4°

2023 (FERRARI) – Ritirato

2024 (FERRARI) – 5°

2025 (FERRARI) – Ritirato

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 7°

2008 (MC LAREN) – 5°

2009 (MC LAREN) – 3°

2010 (MC LAREN) – 4° {Gpv}

2011 (MC LAREN) – Ritirato

2012 (MC LAREN) – Ritirato {Pole, Gpv}

2013 (MERCEDES) – 9°

2014 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2015 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 4°

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 7°

2021 (MERCEDES) – 1°

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – 8°

2024 (MERCEDES) – 10°

2025 (FERRARI) – Ritirato