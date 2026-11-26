Il Gran Premio del Qatar di F1 si disputerà domenica 29 novembre. La penultima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 17:00 del nostro Paese. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 19:00 nostrane di sabato 28. Si correrà per la quinta volta sul Lusail International Circuit, ormai adattato anche alla F1.

Difatti il tracciato, lungo 5.419 metri è stato concepito pensando al Motomondiale. Il lay-out è stato studiato per propiziare lo spettacolo, che difatti con le due ruote non manca mai. In MotoGP gli arrivi in volata sono all’ordine del giorno, così come ammirare piloti fianco a fianco nel tratto misto. Inoltre, sul rettilineo si raggiungono velocità folli. Insomma, tutto ponderato allo scopo di avere gare molto emozionanti.

La Formula 1 è però un altro paio di maniche. Le quattro ruote comportano una fisica completamente differente rispetto alle due! L’autodromo è comunque valido per ospitare anche le monoposto, nonostante abbia dovuto essere ammodernato e sviluppato in tempi recenti. Difatti, dopo l’edizione ante litteram del 2021, sorta in fretta e furia per recuperare il GP d’Australia, l’impianto è stato oggetto di importanti lavori strutturali per adeguarsi agli elevati standard richiesti dalla Formula 1 in termini di strutture di supporto. Missione compiuta in scioltezza e dal 2023 il Qatar è diventato tappa fissa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP QATAR F1 2026

Sabato 28 novembre

Ore 21:30, Qualifiche (Differita)

Domenica 29 novembre

Ore 21:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP QATAR F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 14:30-15:30, Prove libere (I)

Ore 18:00-19:00, Prove libere (II)

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 17:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.