Formula 1
F1, GP Qatar 2026: risultati e classifica FP3. Antonelli vola, Ferrari delude sul giro secco
Va in archivio con il miglior tempo di Kimi Antonelli la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nuovo campione iridato della Mercedes ha fermato il cronometro in 1’22″400, confermando il suo ottimo feeling con i curvoni del Lusail International Circuit al volante della W17.
Il ventenne di Casalecchio di Reno ha rifilato un gap di 249 millesimi al compagno di squadra George Russell nella simulazione di qualifica con gomme soft e sarà l’uomo da battere tra poche ore quando entrerà nel vivo la lotta per la pole. Seconda forza in campo almeno in FP3 nel time-attack la Red Bull, con Max Verstappen terzo a 510 e Isack Hadjar quarto a 687 millesimi dalla testa.
Distacchi ancor più consistenti per gli altri top team, con la Ferrari che non va oltre il quinto posto di Charles Leclerc a 0.808 ed il nono di Lewis Hamilton a 1.376, mentre McLaren fatica sul veloce ed è sesta con Lando Norris e settima con Oscar Piastri a poco meno di nove decimi dal leader. Molto bene le Racing Bulls, entrambe in top10 con Arvid Lindblad ottavo e Liam Lawson decimo.
CLASSIFICA FP3 GP QATAR F1 2026
1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:22.400
2. George RUSSELL (Mercedes) +0.249
3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.510
4. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.687
5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.808
6. Lando NORRIS (McLaren) +0.868
7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.889
8. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.251
9. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.376
10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.659
11. Nico HULKENBERG (Audi) +1.797
12. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.831
13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.943
14. Pierre GASLY (Alpine) +1.981
15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +2.230
16. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.238
17. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.696
18. Carlos SAINZ (Williams) +2.777
19. Alexander ALBON (Williams) +2.921
20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.365
21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.857
22. Sergio PEREZ (Cadillac) +4.506