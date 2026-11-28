Va in archivio con il miglior tempo di Kimi Antonelli la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nuovo campione iridato della Mercedes ha fermato il cronometro in 1’22″400, confermando il suo ottimo feeling con i curvoni del Lusail International Circuit al volante della W17.

Il ventenne di Casalecchio di Reno ha rifilato un gap di 249 millesimi al compagno di squadra George Russell nella simulazione di qualifica con gomme soft e sarà l’uomo da battere tra poche ore quando entrerà nel vivo la lotta per la pole. Seconda forza in campo almeno in FP3 nel time-attack la Red Bull, con Max Verstappen terzo a 510 e Isack Hadjar quarto a 687 millesimi dalla testa.

Distacchi ancor più consistenti per gli altri top team, con la Ferrari che non va oltre il quinto posto di Charles Leclerc a 0.808 ed il nono di Lewis Hamilton a 1.376, mentre McLaren fatica sul veloce ed è sesta con Lando Norris e settima con Oscar Piastri a poco meno di nove decimi dal leader. Molto bene le Racing Bulls, entrambe in top10 con Arvid Lindblad ottavo e Liam Lawson decimo.

CLASSIFICA FP3 GP QATAR F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:22.400

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.249

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.510

4. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.687

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.808

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.868

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.889

8. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.251

9. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.376

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.659

11. Nico HULKENBERG (Audi) +1.797

12. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.831

13. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.943

14. Pierre GASLY (Alpine) +1.981

15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +2.230

16. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.238

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.696

18. Carlos SAINZ (Williams) +2.777

19. Alexander ALBON (Williams) +2.921

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.365

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.857

22. Sergio PEREZ (Cadillac) +4.506