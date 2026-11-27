Formula 1
F1, GP Qatar 2026: risultati e classifica FP2. Antonelli davanti a tutti, Ferrari in settima ed ottava posizione
Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Lusail: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, ventiduesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con la Mercedes del campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli, primo in 1’23″077.
Alle sue spalle si inseriscono l’altra Mercedes del britannico George Russell, secondo a 0.127, la McLaren del britannico Lando Norris, terzo a 0.445, l’australiano Oscar Piastri con l’altra McLaren, quarto a 0.472, e la Red Bull Racing del neerlandese Max Verstappen, quinto a 0.449.
Sesta piazza per l’altra Red Bull Racing del transalpino Isack Hadjar, staccato di 0.506, mentre accusano oltre 1″ di ritardo le due Ferrari: settima piazza per il monegasco Charles Leclerc, che paga un gap di 1.022, ottava posizione per il britannico Lewis Hamilton, staccato di 1.139.
CLASSIFICA FP2 GP QATAR F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:23.077 5
2 George Russell Mercedes +0.127 5
3 Lando Norris McLaren +0.445 4
4 Oscar Piastri McLaren +0.472 5
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.499 4
6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.506 6
7 Charles Leclerc Ferrari +1.022 6
8 Lewis Hamilton Ferrari +1.139 6
9 Liam Lawson Racing Bulls +1.348 5
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.470 5
11 Gabriel Bortoleto Audi +1.537 5
12 Pierre Gasly Alpine +1.687 4
13 Nico Hülkenberg Audi +1.794 5
14 Alexander Albon Williams +2.199 6
15 Franco Colapinto Alpine +2.656 7
16 Carlos Sainz Williams +2.762 5
17 Rafael Câmara Haas F1 Team +2.885 7
18 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.919 8
19 Fernando Alonso Aston Martin +2.969 7
20 Lance Stroll Aston Martin +3.571 2
21 Valtteri Bottas Cadillac +4.317 7
22 Sergio Pérez Cadillac +4.434 6