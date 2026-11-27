Formula 1
F1, GP Qatar 2026: risultati e classifica FP1. Antonelli domina, Leclerc 7° davanti ad Hamilton
Il Mondiale di F1 2026 è ripreso oggi, venerdì 27 novembre, con il GP del Qatar, valido come ventiduesima prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alle seconda, in programma dalle ore 18.00 italiane.
Si pone davanti a tutti l’italiano Kimi Antonelli, primo con la Mercedes in 1:23.217, che precede il britannico George Russell, secondo con l’altra Mercedes a 0.507, ed il transalpino Isack Hadjar, terzo con la Red Bull Racing a 0.661. Quarto il britannico Lando Norris con la McLaren a 0.850.
Quinto l’australiano Oscar Piastri, con l’altra McLaren a 0.860, mentre è sesto il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull a 0.916. Oltre 1″ di distacco per le Ferrari: settimo il monegasco Charles Leclerc a 1.256, ottavo il britannico Lewis Hamilton a 1.358.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP QATAR F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:23.217 6
2 George Russell Mercedes +0.507 5
3 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.661 6
4 Lando Norris McLaren +0.850 5
5 Oscar Piastri McLaren +0.860 5
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.916 6
7 Charles Leclerc Ferrari +1.256 6
8 Lewis Hamilton Ferrari +1.358 5
9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.384 6
10 Pierre Gasly Alpine +1.657 6
11 Gabriel Bortoleto Audi +1.836 6
12 Franco Colapinto Alpine +2.192 3
13 Nico Hulkenberg Audi +2.220 6
14 Liam Lawson Racing Bulls +2.376 6
15 Rafael Camara Haas F1 Team +2.468 5
16 Alexander Albon Williams +2.475 3
17 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.549 8
18 Carlos Sainz Williams +2.775 5
19 Jak Crawford Aston Martin +3.089 3
20 Lance Stroll Aston Martin +3.199 4
21 Sergio Perez Cadillac +3.469 5
22 Valtteri Bottas Cadillac +3.692 4