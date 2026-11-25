Il Gran Premio del Qatar è diventato un appuntamento abituale nel calendario del Mondiale di F1. Avrà anche accolto il Circus solo quattro volte, ma gli organizzatori hanno stipulato un ricchissimo accordo a lungo termine con Liberty Media, ben felice di potersi assicurare un evento dalla sicura riuscita.

Dunque, bisogna considerare l’autodromo di Lusail una presenza fissa nel calendario della massima categoria automobilistica. L’impianto, costruito all’inizio del XXI secolo pensando soprattutto alle moto, tra il 2022 e il 2023 è stato ampliato e ammodernato, allo scopo di renderlo adeguato agli elevati standard della Formula 1.

Va rimarcato come Lusail sia un terreno privilegiato per disputare la Sprint, dinamica che fa sì come si siano tenute sette gare. Quattro vere e proprie, tre in formato mignon. È dunque un’anomalia che in questo 2026 non vi sia alcuna una mini-gara. D’altronde il calendario è stato strutturato in maniera diversa rispetto al recente passato.

GP QATAR – I PRECEDENTI DEI GP

2021

1. Lewis HAMILTON (Mercedes)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Fernando ALONSO (Alpine)

2023

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Oscar PIASTRI (McLaren)

3. Lando NORRIS (McLaren)

2024

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Charles LECLERC (Ferrari)

3. Oscar PIASTRI (McLaren)

2025

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Oscar PIASTRI (McLaren)

3. Carlos SAINZ (Williams)

GP QATAR – I PRECEDENTI DELLE SPRINT

2023 (SPRINT)

1. Oscar PIASTRI (McLaren)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Lando NORRIS (McLaren)

2024 (SPRINT)

1. Oscar PIASTRI (McLaren)

2. Lando NORRIS (McLaren)

3. George RUSSELL (Mercedes)

2025 (SPRINT)

1. Oscar PIASTRI (McLaren)

2. George RUSSELL (Mercedes)

3. Lando NORRIS (McLaren)