Alle ore 17:00 odierne del nostro Paese scatterà la quinta edizione del Gran Premio del Qatar di Formula 1, penultimo atto del Mondiale 2026. Kimi Antonelli e la Mercedes sono già certi della conquista del titolo piloti e costruttori, cionondimeno la gara odierna avrà modo di proporre tutta una serie di temi d’interesse, compreso uno legato all’italiano.

C’è questa partita puramente teorica fra il ventenne bolognese e Max Verstappen per la supremazia assoluta anche nella seconda parte del campionato, quella cominciata dopo la pausa estiva. Al momento, il nederlandese ha un vantaggio di 12 punti tenendo in considerazione i risultati da Zandvoort in poi. Cosa cambia in termini assoluti? Niente. È però una sfida legata all’orgoglio personale di Super Max. Per Kimi, sovrastarlo anche dopo le ferie, rappresenterebbe la più classica ciliegina sulla torta.

C’è poi il tema della necessità della Ferrari di evitare di sprofondare nell’ennesimo psicodramma. Passi continuare a non vincere, però si deve almeno avere la dignità di venire battuti con onore. Viceversa, la Scuderia di Maranello sta chiudendo in malo modo, poiché il management si sta dimostrando incapace di gestire le bizze di Charles Leclerc, apparentemente impegnatosi in una bagarre personale contro il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Il ruvido confronto di Monza è stato solo l’inizio di una battaglia culminata con la vittoria gettata alle ortiche in Messico e la figuraccia di Las Vegas. Il Cavallino Rampante non si può permettere di chiudere il 2026 lacerato da una bega di cortile fra il monegasco e il britannico. È già costato una affermazione, questo personalismo, rischia di costare anche il terzo posto nel Mondiale piloti, che per Hamilton avrebbe un grande significato, visto che si parla di un over-40.

Soprattutto, la Ferrari non può permettersi di dare l’immagine di non essere in grado di gestire i propri piloti. In tal senso, il compito di mettere in riga chi viene mandato in pista a pilotare le SF-26, spetta al management. Inutile lamentarsi pubblicamente. È comprensibile, sia chiaro, ma l’augurio è che chi ha il potere di agire, lo abbia fatto concretamente dopo il pastrocchio del Nevada e l’harakiri di Città del Messico. A prescindere dal risultato, oggi vedremo l’approccio e la maturità di chi è di rosso vestito.