Alle ore 19:00 italiane di quest’oggi, sabato 28 novembre, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Qatar di Formula 1, penultimo atto del Mondiale 2026. La griglia di partenza verrà determinata in vista della gara programmata per domani, alle ore 17:00. Senza più titoli in palio, vinti da Kimi Antonelli e dalla Mercedes, non mancano comunque i temi d’interesse.

George Russell e la Ferrari sono, in un certo senso, sul banco degli imputati. Perché a inizio stagione hanno lottato per l’Iride, ma dopo essersi inchinati agli effettivi trionfatori dell’annata, stanno letteralmente implodendo. Si può essere battuti senza venire sconfitti, come nel caso di Max Verstappen. Però, cadere in malo modo come stanno facendo il britannico e la Scuderia di Maranello è sempre avvilente.

L’inglese e il Cavallino Rampante devono dare un segnale, soprattutto a loro stessi. George, considerato da molti il Campione del Mondo in pectore del 2026, ruolo corroborato dal successo iniziale, ha poi mostrato tutta una serie di limiti che fanno dubitare del suo profilo di potenziale numero 1. Lacune di natura caratteriale, soprattutto. Non è una questione di velocità pura, bensì di capacità di fare necessità virtù e di soffrire, se necessario.

Invece la Ferrari sta facendo una figura barbina. O meglio, la stanno facendo i suoi piloti, soprattutto Charles Leclerc, apparentemente impegnatosi in una controproducente battaglia personale contro Lewis Hamilton per la supremazia interna. Soprattutto, la figuraccia, la sta facendo chi gestisce il team. Che una coppia possa scoppiare è sempre successo, ma ci deve essere una buona ragione.

Qual è il motivo della rivalità fra il monegasco e il britannico? Il terzo posto nel Mondiale piloti? Se è una questione di così poco conto, per chi ambisce a vincere i titoli, allora siamo ai minimi termini. Se la Ferrari tiene davvero al suo marchio, alla sua immagine, deve dare un forte segnale a Lusail. Indipendentemente dal risultato, ciò che conta è chiudere il 2026 in maniera sensata e dignitosa. Da squadra potenzialmente iridata e non in preda all’ennesimo psicodramma.