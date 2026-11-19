Il Gran Premio di Las Vegas di F1 avrà luogo domenica 22 novembre. Almeno, in Europa, perché nella città del Nevada sarà la serata di sabato 21 novembre. Comunque sia, per chiarezza è bene restare su orari nostrani. Il ventunesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 5:00 di domenica 22. Lo schieramento di partenza sarà determinato dalle qualifiche, che si terranno alle ore 5:00 italiane di sabato 21, la serata di venerdì in loco.

Si correrà nel Las Vegas Strip Circuit, ricavato per le strade dell’iconografica città statunitense. Il tracciato, pur essendo urbano, è molto veloce. Lungo 6.201 metri, passa per la famosa Strip, dalla quale prende il nome. Si tratta della strada, situata nei sobborghi di Las Vegas, dove vi è la più grande concentrazione di hotel e casinò. Per dare un’idea di cosa rappresenti questa via, si pensi che 19 dei 25 hotel più grandi del mondo si affacciano proprio su di essa!

Come detto, è una pista veloce. Essenziale nel suo disegno, fatto di lunghi rettilinei e tratti guidati. A proposito di rettifili, quello più esteso misura 1,9 km, quasi un terzo dell’intero giro! Difatti, vi si raggiungono velocità elevatissime. L’anno scorso, la Red Bull di Yuki Tsunoda ha passato la fotocellula a 358.3 km/h. Progettato da Carsten Tilke, figlio di Hermann, si percorre in senso antiorario e ospiterà la Formula 1 per la quarta volta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP LAS VEGAS F1 2026

Sabato 21 novembre

Ore 20:15, Qualifiche (Differita)

Domenica 22 novembre

Ore 18:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP LAS VEGAS F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere (I)

Ore 5:00-6:00, Prove libere (II)

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere (III)

Ore 5:00-6:00, Qualifiche

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 5:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.