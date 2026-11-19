Il Gran Premio di Las Vegas di F1 andrà in scena nella primissima mattinata europea di domenica 22 novembre, nonostante la gara abbia formalmente luogo nella serata locale di sabato 21. La differenza di fuso orario è talmente marcata da far cambiare la data dell’evento! Oramai ci si è abituati, poiché questa corsa è giunta alla sua quarta edizione. Si potrà godere appieno dello spettacolo fornito dalla città del Nevada, senza pensieri relativi alle classifiche generali.

D’altronde, il Mondiale piloti è già stato vinto da Kimi Antonelli e quello costruttori sarà sicuramente appannaggio della Mercedes. Ci sarà però modo di divertirsi, perché la lotta per il secondo posto in classifica generale è apertissima. Dietro al ventenne bolognese, che con i suoi 390 punti è inarrivabile per tutti gli avversari, c’è una bagarre feroce, con cinque uomini in piena corsa per fregiarsi del platonico ruolo di “vice-campione”.

Max Verstappen (279), George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) e Lando Norris (246) sono racchiusi in 33 punti. Ovviamente, per quanto visto sinora, il favorito per chiudere alle spalle di Antonelli è il nederlandese volante, al quale il piazzamento interessa relativamente. Senza dubbio, la sua principale preoccupazione sarà quella di vincere quante più gare possibile.

Discorso diverso per Russell. Mancare la piazza d’onore sarebbe uno smacco, considerando come disponga della miglior vettura del lotto. I ferraristi provano a chiudere in maniera positiva una stagione fatta di luci e ombre. Un 2026 che, per la verità, sta finendo male. Le lotte e le polemiche intestine sono deleterie e non aiutano certo a perorare la causa di una Scuderia di Maranello in attesa dell’ennesimo “anno prossimo”.

Nel Mondiale costruttori c’è, invece, ben poco in palio. Mercedes prima aritmeticamente e Ferrari di fatto seconda. Resta da determinare la terza classificata, ma a Red Bull e McLaren cala il giusto. Sia alla struttura di Milton Keynes che a quella di Woking interessa ottenere quanti più successi di tappa possibile. Terzi o quarti, non fa differenza.