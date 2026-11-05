F1, GP Brasile 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio del Brasile di F1 si disputerà domenica 8 novembre. La quart’ultima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 18:00 del nostro Paese. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 19:00 nostrane di sabato 7. Si correrà per la quarantatreesima volta nell’autodromo di Interlagos.

Il tracciato è lungo 4.309 metri ed è rimasto sostanzialmente invariato da quando è stato completamente rivoluzionato, ossia alla fine degli anni ’80. Il suo lay-out originario misurava quasi 8 km e ha ospitato regolarmente la Formula 1 negli anni ’70. Tuttavia, si è visto scalzato da Jacarepaguà nel calendario del Mondiale. A San Paolo, dove la rivalità con Rio de Janeiro è fortissima, non sono rimasti con le mani in mano. Hanno intrapreso un profondo rinnovamento, realizzando una pista allo stato dell’arte, ancora oggi valida dopo quasi 40 anni!

A proposito di San Paolo, per la verità a Interlagos da diversi anni si corre, appunto, il Gran Premio di San Paolo. Si tratta di un cambio di denominazione dovuto a frizioni politiche tra la metropoli in oggetto e il governo centrale di Brasilia. Nella pratica concreta non cambia niente, anche perchè non esistono altre gare in Brasile! Quindi, abbiamo a che fare con un GP de jure intitolato alla città, ma de facto espressione dell’intero Paese il cui motto è Ordem e Progresso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Brasile 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP BRASILE F1 2026

Sabato 7 novembre

Ore 21:30, Qualifiche (Differita)

Domenica 8 novembre

Ore 21:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP BRASILE F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 16:30-17:30, Prove libere (I)

Ore 20:00-21:00, Prove libere (II)

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 18:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.