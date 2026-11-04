F1, GP Brasile 2026: numeri, statistiche, curiosità. Verstappen e Hamilton a un passo dal record di Schumacher

Domenica 8 novembre andrà in scena la sesta edizione del Gran Premio di San Paolo, denominazione dell’appuntamento organizzato dall’autodromo di Interlagos. La nuova etichetta ha sostituito ormai da diversi anni quella canonica di Gran Premio del Brasile. La ragione risiede in una feroce polemica tra l’amministrazione cittadina e il governo di Brasilia (con di mezzo le ambizioni di Rio de Janeiro).

Non cambia, invece, il tracciato di Interlagos. Venne ripensato in maniera geniale a fine anni ’80, quando la lunghezza venne sostanzialmente dimezzata creando la ‘S’ do Senna (una “bretella” atta a unire due parti un tempo opposte) e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao). Si creò, così, un lay-out valido e ancora conforme agli standard di sicurezza, a quasi quattro decenni dalla sua concezione!

La versione moderna esiste dal 1990, mentre il precedente circuito è stato utilizzato dal 1973 al 1980. Nel mezzo, dal 1981 al 1989, il Gran Premio del Brasile si è corso a Jacarepaguà, nei pressi di Rio de Janeiro. Per una questione di coerenza statistica è significativo analizzare i dati relativi all’attuale circuito, senza mischiarli con altri impianti o fare distinzioni in merito al nome dell’evento.

I NUMERI DI INTERLAGOS II

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002.

Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO.

Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto. Nell’attuale tracciato ben cinque piloti hanno realizzato tre pole position, ma nessuno ha ancora raggiunto quota quattro! Per la cronaca, il quintetto di coloro i quali sono partiti davanti a tutti in tre occasioni è composto da

Ayrton Senna (1990, 1991, 1994)

Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000)

Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009)

Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018)

Piloti in attività con almeno una vittoria a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021)

3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024)

1 – RUSSELL George (2022)

1 – NORRIS Lando (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

2 – NORRIS Lando (2024, 2025)

1 – ALONSO Fernando (2005)

1 – HÜLKENBERG Nico (2010)

1 – MAGNUSSEN Kevin (2022)

Piloti in attività già saliti sul podio di Interlagos.

9 (0-3-6) – ALONSO Fernando

7 (3-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (3-2-2) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-1-1) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – OCON Esteban

1 (0-1-0) – ANTONELLI Kimi

Team con più vittorie: MC LAREN (8)

Il team di Woking ha primeggiato con Ayrton Senna (1991, 1993); Mika Häkkinen (1998, 1999); David Coulthard (2001); Juan-Pablo Montoya (2005), Jenson Button (2012) e Lando Norris (2025). Va rimarcato come sia tornata leader solitaria proprio lo scorso anno, dopo essere stata raggiunta da Ferrari e Red Bull.

Team con più pole position: WILLIAMS (8) e MC LAREN (8)

Il team fondato da Sir Frank è stato il più rapido in qualifica con Nigel Mansell (1992); Alain Prost (1993); Ayrton Senna (1994); Damon Hill (1995, 1996); Jacques Villeneuve (1997); Juan-Pablo Montoya (2002) e Nico Hulkenberg (2010).

La squadra creata da Bruce McLaren è invece stata la migliore sul giro secco con Ayrton Senna (1990, 1991); Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000), Lewis Hamilton (2012) e Lando Norris (2024, 2025).

Team in griglia con vittorie a Interlagos.

8 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Red Bull

6 – Mercedes

4 – Williams

Team in griglia con pole position a Interlagos.

8 – Williams

8 – McLaren

6 – Ferrari

6 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Haas

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

In termini assoluti…

– in 17 occasioni (48,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 26 occasioni (77,1%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Nell’era turbo-ibrida…

– in 8 occasioni (72,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 9 occasioni (81,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out di Interlagos è Max Verstappen, impostosi nel 2024 partendo dalla 17ma casella!

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994, 1995); Ferrari (2000, 2002)

MONTOYA Juan-Pablo

Williams (2004); McLaren (2005)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2010, 2013); Ferrari (2017)