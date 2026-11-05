F1, GP Brasile 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Anche se il titolo mondiale, come ben sappiamo, è stato ampiamente consegnato e festeggiato da Kimi Antonelli in Messico, il campionato di Formula Uno 2026 prosegue senza soluzioni di continuità e ci propone il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento della stagione.

Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos che sa sempre unire velocità e spettacolo in un weekend nel quale lo spettacolo è sempre protagonista, con il meteo che spesso sa mettere lo zampino. Dopo che Kimi Antonelli ha ufficializzato il suo successo finale nelle ultime 4 gare rimaste i piloti potranno correre senza grosse pressioni, con il secondo posto in classifica generale che si unisce alle vittorie di tappe come possibili obiettivi dei protagonisti della massima categoria del motorsport.

In Brasile capiremo come si svilupperà la situazione. Alle spalle del nuovo campione del mondo (che ha dominato con 380 punti) vediamo Max Verstappen a quota 261, quindi Lewis Hamilton terzo con 259, George Russell quarto con 250 e Charles Leclerc quinto con 245. In poche parole sarà battaglia fino ad Abu Dhabi per un titolo del tutto platonico. Mercedes, Red Bull, Ferrari e o McLaren? Quale sarà la vettura che brillerà a San Paolo?

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di San Paolo sarà disponibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 e 149 di Sky e 8 del digitale terrestre) non saranno disponibili in differita le prove libere, mentre le qualifiche del sabato saranno in differita alle ore 21.30, mentre la gara sarà disponibile a partire dalla ore 21.30. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport. come ogni altro appuntamento, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2026 (orari italiani)

Venerdì 6 novembre

Ore 16.30-17.30 Prove libere 1

Ore 20.00-21.00 Prove libere 2

Sabato 7 novembre

Ore 15.30-16.30 Prove libere 3

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 8 novembre

Ore 18.00 Gran Premio di San Paolo

PROGRAMMAZIONE SU TV8

Sabato 7 novembre

Ore 21.30 Qualifiche in differita

Domenica 8 novembre

Ore 21.30 Gran Premio di San Paolo in differita