Formula 1
F1, Frederic Vasseur verso il GP del Brasile: “Stiamo andando nella direzione giusta in termini di prestazione”
La Ferrari ha avuto una macchina in grado di competere per il successo nelle ultime tre gare consecutive, non riuscendo però mai a salire sul gradino più alto del podio tra Singapore, Austin e Città del Messico. A Marina Bay la vittoria è sfuggita in qualifica e soprattutto in partenza, al COTA è mancato qualcosa al sabato per poter poi lottare ad armi pari con la Mercedes di Kimi Antonelli, mentre in Messico sono stati i due piloti della Rossa a compromettere il risultato danneggiandosi a vicenda nel corso del primo giro e gettando alle ortiche una probabile doppietta.
I due titoli sono già stati virtualmente assegnati (per il costruttori manca solo l’ufficialità) e la Scuderia di Maranello è praticamente certa di chiudere al secondo posto nel campionato riservato ai team, quindi l’obiettivo per quest’ultima parte della stagione è quello di conquistare il maggior numero possibile di successi piazzando magari Lewis Hamilton o Charles Leclerc in seconda posizione nel Mondiale piloti.
Il team principal Frederic Vasseur presenta così l’imminente weekend di gara previsto sul circuito brasiliano di Interlagos: “Siamo contenti di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico, dove abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione. Interlagos è un circuito impegnativo, con un giro molto corto, diversi cambi di pendenza e un’ampia varietà di curve, con le condizioni meteo che possono rendere il weekend ancora più imprevedibile. Dovremo costruire la nostra competitività sessione dopo sessione e rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità“.