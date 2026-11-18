Kimi Antonelli, in questo 2026, è diventato il più giovane Campione del Mondo di F1 della storia. Al contempo, in MotoGP stiamo per assistere all’incoronazione di uno dei Campioni più anziani da tempo immemore. A meno di ribaltoni incredibili, Marc Marquez si fregerà del titolo dopo aver compiuto 33 anni, fatto inedito nel XXI secolo. L’ultimo capace di imporsi all’Età di Cristo era stato Mick Doohan, nel 1998.

Antonelli è nato nel 2006, Marquez nel 1993. Ci sono ben 13 anni di differenza. Il dato anomalo, assolutamente in controtendenza con la storia, è rappresentato dalla gioventù dell’iridato di Formula 1 e dall’esperienza di quello del Motomondiale. Difatti, dal 1950 al 2025, il Campione di F1 è stato più anziano di quello della 500cc/MotoGP per ben 54 volte su 76. La situazione opposta (il Campione di 500cc/MotoGP più giovane) si è verificata in 13 occasioni, mentre in 9 casi sono stati coetanei.

Al di là di questo fatto, il dato eclatante è rappresentato dal differenziale fra Antonelli e Marquez. Sinora, il divario massimo si era avuto nel 1974, quando Emerson Fittipaldi vinse il Mondiale di Formula 1 a 27 anni e Phil Read si laureò Campione in MotoGP a 35. Vi furono 8 primavere di differenza, dunque un lustro di meno rispetto alle 13 che stanno per concretizzarsi in questo 2026!

Peraltro, se anche uno tra Martin e Bezzecchi dovesse clamorosamente sovvertire la situazione (possibilità che ciò accada pari allo “zero virgola”, sia chiaro), il record verrebbe in ogni caso eguagliato. Sia il madrileno che il riminese sono nati nel 1998. Indi per cui ci sarebbero comunque 8 anni di differenza rispetto ad Antonelli. Si ragiona in maniera puramente teorica, perché affinché Marquez non vinca questo Mondiale, è necessario un autentico cataclisma.

Questa situazione lascia il tempo che trova ed è figlia delle circostanze, ossia dell’inaspettata precoce esplosione del bolognese unita alla sensazionale longevità agonistica del catalano, il quale peraltro sta compiendo una delle imprese più grandi della sua carriera, ossia vincere il Mondiale senza disporre della moto migliore nonostante un infortunio.

Si tratta di una vera e propria congiuntura che, tuttavia, potrà permettere di rendere ancor più memorabile questo 2026. Per la cronaca, la situazione opposta a quella attuale, ossia il maggior differenziale di sempre fra il Campione di F1 e quello di 500cc/MotoGP con il primo più anziano del secondo è sostanzialmente imbattibile. Nel 1956, Juan Manuel Fangio vinse a 45 anni contro i 22 di John Surtees!