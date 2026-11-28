Il Lusail International Circuit rappresenta la sfida più complicata dell’intera stagione in Formula Uno per Pirelli, che si vede costretta a correre ai ripari ogni anno imponendo ai team delle limitazioni legate alla durata degli stint nel corso della gara. Per il Gran Premio del Qatar 2026, previsto domenica 29 novembre, il fornitore degli pneumatici ha stabilito (in accordo con la FIA) che nessun treno di gomme potrà percorrere più di 27 giri (sui 57 giri totali della corsa) rendendo di fatto obbligatorie almeno due soste ai box per ogni pilota.

Analizzando i dati delle prove libere del venerdì, è emerso però un degrado addirittura superiore del previsto come ha sottolineato il chief engineer di Pirelli, Simone Berra: “Il livello di graining e di usura è superiore a quello che ci aspettavamo, ed è impressionante come questo circuito riesca a sorprenderci ogni volta che veniamo qui. Nelle simulazioni di gara abbiamo riscontrato graining su tutte e tre le mescole. La C1 ha una maggiore resistenza meccanica, mentre sulla C2 e sulla C3 il fenomeno è da moderato a severo e accelera l’usura in due zone del battistrada, verso la spalla interna e all’estremità di quella esterna“.

Sulle prospettive verso il Gran Premio: “Ci aspettiamo che in gara il livello di graining si riduca e che i team facciano molta più gestione per allungare gli stint, ma crediamo che anche senza la limitazione dei giri assisteremmo comunque a una gara su due soste. Con il livello di degrado che abbiamo riscontrato oggi non è conveniente prolungare troppo uno stint“.

Sulle possibili strategie delle squadre: “Non sono così sicuro che i team cercheranno di sfruttare tutti i 27 giri consentiti, e alcune squadre potrebbero decidere di anticipare le soste per ragioni strategiche. Tutti gli scenari sono aperti con la C1 e la C2, mentre non credo che la C3 possa essere una buona gomma da gara. Per noi è la pista peggiore sotto tutti gli aspetti: abbiamo graining, usura elevata, affaticamento della struttura e temperature molto alte della carcassa. È senza dubbio il circuito più impegnativo della stagione“.