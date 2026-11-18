Carlos Sainz non nasconde, a distanza di anni, la sua delusione per non essere tutt’oggi seduto al volante di una Ferrari nel Mondiale di F1. Il pilota spagnolo, oggi alla Williams, sta per tagliare il traguardo personale dei 250 Gran Premi eppure un “rammarico in rosso” gli rimane ancora addosso.

Con la scuderia di Maranello dal 2021 al 2024: 4 vittorie complessive in 88 GP corsi per l’iberico, prima di lasciare il suo sedile a Lewis Hamilton, che ha di fatto “rotto” la coppia che si era creata con Charles Leclerc (peraltro in questo momento fra il britannico e il monegasco non è che corra proprio “buon sangue, ndr).

“Continuavo a pensare che avrei rinnovato il mio contratto e – ha proseguito laconico Sainz nelle sue parole riportante dall’Ansa – sarei rimasto molti anni in Ferrari, per poi essere improvvisamente scartato e costretto a cedere il sedile a Lewis (Hamilton, ndr)”.

Oggi Sainz occupa la 17esima posizione nel Mondiale F1 2026, già matematicamente vinto da Kimi Antonelli, con 7 punti raccolti: appaiato al suo grande idolo d’infanzia, quel Fernando Alonso che con la Ferrari non è riuscito a vincere il titolo planetario, ma ci è andato molto vicino nel 2010 e nel 2012.