C’è un pilota che non sta dormendo sogni tranquilli. Anche questo fine settimana, anche a Las Vegas. Il suo nome è Oliver Bearman, attualmente in forza alla Scuderia Haas ma con un 2027 ancora incerto, considerato che attualmente si trova senza contratto a soli tre GP dalla fine del Campionato.

Non sono chiari i motivi per cui la scuderia a stelle e strisce non abbia ancora presentato un’offerta al britannico che, malgrado tante prestazioni altalenanti, ha già dimostrato di poter essere competitivo, come dimostrano i 23 punti marcati fino a questo momento, molti più di Esteban Ocon, fermo a 7. Secondo quanto emerge dal paddock, sembra che l’Haas al momento stia prendendo tempo per valutare non solo il giovane pilota, ma anche delle alternative. Tra tutti, si fa riferimento a Ryo Hirakawa, il quale ha centrato la decima piazza in Messico in sostituzione del francese, ma anche a Colon Herta, inizialmente per molti in procinto di approdare in Cadillac, salvo poi essere scartato.

Il classe 2005, cresciuto e tuttora gravitante nell’orbita Ferrari, non ha nascosto la sua delusione per la situazione creatasi. Stuzzicato sull’argomento, ha infatti detto di ritrovarsi davanti ad uno scenario ben poco confortevole, anche uno spiraglio sembra esserci: “A oggi non c’è niente di nuovo – ha detto Bearman ai microfoni di Motorsport.com – Sono piuttosto deluso di trovarmi qui, al ventunesimo appuntamento della stagione, senza aver ancora firmato un contratto per il prossimo anno. È stata una situazione piuttosto strana, ma stiamo arrivando a una conclusione. Posso solo dire che è un po’ deludente e che, ovviamente, non è l’ideale per la fiducia di un pilota e per tutto ciò che ne consegue. Naturalmente so di aver fatto un buon lavoro quest’anno, ma il fatto di non sapere cosa farò il prossimo anno non è proprio l’ideale. Questo posso assicurarlo”.

La volontà del nativo di Havering è ovviamente quella di restare in Haas: “La mia intenzione è ovviamente questa, merito di stare in Haas. Pensavo in una evoluzione nell’ultimo terzetto di gare, ma non è stato così. Almeno, fino a questo momento non è stato così“.