Con l’annuncio ufficiale della conferma in Haas di Oliver Bearman prende forma in maniera definitiva la line-up piloti del Mondiale di Formula Uno 2027. Il giovane talento inglese, prodotto della Ferrari Driver Academy, rimarrà dunque nel team americano per la terza stagione consecutiva prolungando di un anno il suo contratto in attesa di capire cosa succederà a Maranello in ottica 2028.

“Non è un segreto che sia felice di continuare con Haas nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nel mio sviluppo e ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutti. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo continuare a fare passi avanti. Sono entusiasta di guidare questo percorso e di continuare a costruire su quanto abbiamo ottenuto finora. Abbiamo ancora un lavoro da portare a termine“, il commento del ventunenne britannico.

Soddisfatto anche il team principal Ayao Komatsu, dopo aver scelto nelle scorse settimane il rookie brasiliano Rafael Camara come new entry per la prossima stagione: “Continuare con Ollie nel 2027 è stata una decisione naturale per noi. Abbiamo visto la sua crescita, il suo impegno e la qualità che porta alla squadra, sia in pista che fuori. Ha un’etica del lavoro straordinaria e un forte desiderio di far crescere sé stesso e il team: a mio avviso, non c’è persona migliore per guidare questa squadra verso il futuro. La Haas ha una delle coppie di piloti più entusiasmanti della griglia e non vedo l’ora di vederlo sbocciare ulteriormente“.