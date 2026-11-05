Europei di ciclocross 2026, l’Italia punta su Sara Casasola: è lei la principale carta da medaglia a Zeddam

Saranno 21 gli azzurri impegnati nel fine settimana agli Europei di ciclocross di Zeddam, nei Paesi Bassi. Sabato 7 e domenica 8 novembre sono in programma le sei prove della rassegna continentale, con la Nazionale italiana guidata dal CT Daniele Pontoni che cercherà di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due edizioni.

La spedizione dovrà fare i conti anche con alcune assenze importanti, tra cui quelle dei fratelli Filippo e Mattia Agostinacchio, ma non mancano i nomi interessanti in tutte le categorie.

La principale speranza di medaglia per l’Italia sarà Sara Casasola, che nella prova femminile élite rappresenta la carta più importante a disposizione di Pontoni. La friulana, 26 anni, ha chiuso al quarto posto la rassegna dello scorso anno e punta questa volta a inserirsi nella lotta per il podio. Al suo fianco ci saranno Carlotta Borello, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi, mentre nella gara maschile élite la selezione azzurra sarà rappresentata da Gioele Bertolini e Federico Ceolin.

Attenzione anche alle categorie Under 23, nelle quali l’Italia schiererà due coppie interessanti. Tra gli uomini saranno al via Stefano Viezzi e Filippo Grigolini, quest’ultimo reduce dal titolo europeo conquistato tra gli juniores nel 2025. Al femminile spazio invece a Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti, già medagliata nella categoria juniores due anni fa.