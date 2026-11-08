Europei ciclocross 2026: tripletta francese tra le under 23, domina Gery. Quinta Giorgia Pellizotti

La Francia si prende tutto nella prova femminile Under 23 degli Europei di ciclocross di Zeddam. A conquistare il titolo continentale è stata Celia Gery, protagonista di una prestazione che ha permesso alla nazionale transalpina di monopolizzare il podio.

Per Gery, classe 2006 portacolori della FDJ SUEZ su strada (dov’è stata grande protagonista quest’anno, vincendo una tappa al Giro Women), si tratta di un nuovo importante traguardo nel fuoristrada. La francese aveva conquistato il titolo europeo juniores a Pontchâteau nel 2023 e successivamente quello Under 23 a Pontevedra nel 2024, mentre l’anno scorso aveva chiuso seconda a Middelkerke e terza ai Mondiali.

Alle sue spalle si sono infatti classificate le connazionali Lison Desprez e Amandine Muller, rispettivamente seconda e terza, staccate di 9” e 1’12”. Quarto posto invece per la ceca Barbora Bukovská.

L’Italia ha risposto con una buona prova di Giorgia Pellizotti, che ha terminato la gara in quinta posizione, appena fuori dalla zona medaglie. La giovane azzurra, figlia d’arte di Franco, ha confermato di poter competere con le migliori interpreti della categoria, mentre l’altra rappresentante del Bel Paese, Elisa Ferri, ha concluso al dodicesimo posto.