Europei ciclocross 2026 oggi: orari 8 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per il gran finale. Si lotta dal primo all’ultimo centimetro di gara per provare a centrare l’obiettivo massimo, la vittoria del titolo, o, in subordine, una medaglia. Gli Europei di ciclocross, manifestazione che si svolge a Zeddam nei Paesi Bassi, si apprestano a vivere la seconda e conclusiva giornata con l’assegnazione degli ultimi tre titoli.

Inaugurerà il programma la gara della categoria Juniores maschile che prenderà il via alle 11:00. Alle 13:00 partirà invece la gara dedicata alla categoria Under 23 femminile. Le maggiori attenzioni sono però indubbiamente rivolte al momento culminante dell’intera manifestazione, la gara dell’élite maschile che inizierà alle 15:00.

L’Italia, presente anche oggi nelle tre categorie, affida le proprie speranze di conquistare almeno un podio, dopo il quarto posto ottenuto ieri da Grigolini come miglior risultato, al duo Dell’Olio-Cingolani nella prova Juniores maschile e alla coppia Elisa Ferri-Giorgia Pellizzotti nell’Under 23 femminile. Sembra invece più difficile pensare al duo Bertolini-Ceolin in lotta per le prime posizioni in una corsa maschile con numerosi partecipanti di assoluto spessore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda e ultima giornata degli Europei 2026 di ciclocross. Non è prevista nessuna copertura tv per la rassegna continentale; sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare della categoria élite; OA Sport proporrà la diretta testuale della gara della categoria élite maschile.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2026

Domenica 8 Novembre

11:00 Uomini Junior (Alessio Borile, Giovanni Bosio, Michel Careri, Tommaso Cingolani, Francesco Dell’Olio, Jacopo Matteo Gualtieri)

13:00 Donne Under-23 (Elisa Ferri, Giorgia Pellizzotti)

15:00 Uomini élite (Gioele Bertolini, Federico Ceolin)

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per la gara della categoria élite maschile

Diretta Live testuale: OA Sport per la categoria élite maschile