Europei ciclocross 2026 oggi: orari 7 novembre, tv, streaming, italiani in gara

L’attesa è finita, l’adrenalina sale ed è il momento di entrare in gara per cercare di conquistare il titolo o perlomeno uno dei gradini del podio. Iniziano a Zeddam, nei Paesi Bassi, gli Europei di ciclocross. L’intensa due giorni di gare prevede l’assegnazione di tre titoli oggi e di altrettanti nella giornata di domani.

Ad aprire le danze sarà la gara della categoria Juniores femminile che prenderà il via alle 11:00. La giornata proseguirà alle 13:00 quando scatterà la gara della categoria Under 23 maschile e vivrà il suo momento culminante quando alle 15:00 inizierà la prova della categoria élite femminile.

L’Italia, al via in tutte e tre le categorie, punta i riflettori soprattutto su Sara Casasola, principale carta da medaglia per la spedizione azzurra in terra olandese, e sul duo formato da Filippo Grigolini, detentore del titolo nella categoria Juniores, e Stefano Viezzi nella categoria Under 23 maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei 2026 di ciclocross. Non è prevista nessuna copertura tv per la rassegna continentale; sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare della categoria élite; in diretta live testuale su OA Sport per le gare della categoria élite.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2026

Sabato 7 Novembre

11:00 Donne Junior (Nicoletta Brandi, Rachele Cafueri, Matilde Carretta, Nicole Righetto, Azzurra Rizzi)

13:00 Uomini Under-23 (Filippo Grigolini, Stefano Viezzi)

15:00 Donne élite (Carlotta Borello, Lucia Bramati, Sara Casasola, Rebecca Gariboldi)

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per le gare della categoria élite

Diretta Live testuale: OA Sport per le gare della categoria élite