Ciclismo
Ciclocross, Lentel Huys vince tra le juniores agli Eurpoei. Nicole Righetto chiude in top-10
Gli Europei di ciclocross, manifestazione che si svolge a Zeddam nei Paesi Bassi, iniziano con un piazzamento prestigioso per la formazione italiana. Nicole Righetto chiude infatti in Top 10 nella gara della categoria juniores femminile. Il successo finale sorride alla belga Lentel Huys.
Huys, nel gruppo di testa fin dalle prime battute di gara, sferra il suo attacco nella seconda parte di gara, sgretola la resistenza delle avversarie e taglia il traguardo da sola con il tempo di 39’47”. La belga riesce a gestire il tentativo di rientro della svizzera Shana Huber che chiude seconda con un distacco di 9”, mentre l’olandese Nynke Jochems termina terza a 17”.
Si ferma invece ai piedi del podio la corsa della ceca Karolina Rothbauerova, quarta con un distacco di 35” dalla vincitrice. La Top 5 si completa con il quinto posto conquistato dalla britannica Peggy Knox, piegata in volata dalla ceca per la medaglia di legno.
Nicole Righetto, la migliore delle azzurre, chiude la sua gara in nona posizione con un ritardo di 1’01” dalla vetta. Rachele Cafueri termina in ventiduesima posizione con un distacco di 2’34”, mentre Azzurra Rizzi conclude trentaduesima a 3’22” e Nicoletta Brandi è trentaseiesima a 3’31”.