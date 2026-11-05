Euro Cup, prezioso blitz esterno del CN Posillipo. Beffa finale per la Rari Nantes Savona

La seconda giornata dello Stage Group di Euro Cup riserva risultati alterni per le due italiane. Il Circolo Nautico Posillipo conquista un’affermazione di cruciale importanza in casa della Honved Budapest, mentre la Rari Nantes Savona deve ingoiare il boccone amaro di una beffarda sconfitta.

Sorride il Circolo Nautico Posillipo. La formazione partenopea, nella partita della seconda giornata del girone A, piega 16-12 la Honved Budapest in trasferta, conquista un successo di capitale importanza e rilancia così le proprie ambizioni di qualificazione alla fase a eliminazione diretta del secondo torneo continentale per club dopo il ko di misura incassato la scorsa settimana con il Budva.

I partenopei orientano la gara a proprio favore grazie all’uno-due firmato dallo scatenato Milojevic, top scorer della serata con un poker insieme a un Balzarini infallibile dal dischetto, e dalla stilettata mancina di Cuccovillo per il 7-5. I magiari provano a reagire, ma i partenopei dopo l’intervallo lungo ampliano il divario fino al 15-10 e vanno via in progressione fino al 16-12 finale.

Nel girone B la Rari Nantes Savona capitola nel finale contro i serbi del Sabac che conquistano l’intera posta in palio imponendosi 11-10. I padroni di casa, dopo un primo quarto concluso sul punteggio di 4-4, assumono il controllo delle operazioni grazie al break di 4-1 nel secondo parziale, strappo aperto da Novakovic e chiuso da Lazic per l’8-5 che spedisce le due contendenti all’intervallo lungo. I biancorossi sono però duri a morire, accorciano con l’uno-due Marini-Cora e impattano sul 10-10 con Bruni a poco più di due minuti dal suono della sirena conclusiva. La beffa si palesa però nel finale quando Micanovic trasforma l’11-10 in superiorità numerica.