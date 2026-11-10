ESN al fianco dell’Italrugby: il debutto contro il Sudafrica, poi Genova e Udine

Una sfida per i tifosi, una postazione per l’idratazione degli atleti. All’Allianz Stadium di Torino la collaborazione tra ESN e la Nazionale italiana di rugby ha preso forma su due fronti. Il test match Italia-Sudafrica del 7 novembre ha segnato il debutto del marchio di nutrizione sportiva come Official Nutrition Partner degli Azzurri.

Per il pubblico, il primo incontro con ESN è passato dalla Rugby Hanging Challenge, l’iniziativa che ha permesso agli spettatori di mettersi alla prova durante la giornata del test match. A disposizione della squadra, invece, il marchio ha allestito uno spazio dedicato all’idratazione. Due iniziative diverse, rivolte a chi il rugby lo gioca e a chi lo segue dagli spalti.

Per ESN, che ha costruito la propria presenza soprattutto nel mondo del fitness e delle palestre, l’accordo con l’Italrugby è un’occasione per estendere il proprio lavoro ad altri sport. A spiegare perché la scelta sia caduta proprio sulla palla ovale è Marco Cecchin, Country Manager Italy di ESN.

“Per ESN il rugby rappresenta un territorio particolarmente affine alla nostra identità: disciplina, lavoro di squadra, determinazione e ricerca continua del miglioramento sono valori che sentiamo profondamente nostri. Negli ultimi anni ESN è cresciuta costruendo un legame molto forte con il mondo del fitness e della palestra, ma oggi vogliamo ampliare questo percorso e portare la nostra cultura della performance anche in altri sport. Abbiamo scelto di farlo insieme al rugby proprio perché abbiamo riconosciuto una comunione di valori autentica, che va ben oltre una semplice partnership commerciale”.

Dopo Torino, la collaborazione proseguirà nei prossimi due appuntamenti della Nazionale: sabato 14 novembre a Genova e sabato 21 novembre a Udine. Saranno le prime occasioni, dopo il debutto all’Allianz Stadium, per ritrovare il pubblico del rugby italiano.