Errani/Paolini-Perez/Schuurs oggi in tv, WTA Finals 2026: orario, canali, streaming

Il primo traguardo è già stato raggiunto, ma nessuno ha la minima voglia di fermarsi. Vincere per chiudere a punteggio pieno rappresenta l’obiettivo da centrare per arrivare poi nelle migliori condizioni alla semifinale. Nell’incontro valevole per la terza giornata del Gruppo 2 del torneo di doppio delle WTA Finals Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano Ellen Perez e Demi Schuurs. L’incontro si giocherà nella notte di venerdì 13 novembre e chiuderà il programma della quinta giornata.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS (4° MATCH DALLE 21.00)

Il tandem italiano ha chiuso il discorso qualificazione grazie alla seconda splendida rimonta ottenuta nella sfida contro Bucsa e Melichar Martinez. In attesa di capire chi sarà la coppia contro cui misurarsi nella sfida di semifinale è fondamentale mantenere elevata la continuità di prestazione e non prestare il fianco a quelli che potrebbero essere pericolosi cali di tensione.

Le azzurre dovranno giocare con grande intensità al cospetto di una coppia rivale che ha già acquisito la certezza dell’eliminazione dopo aver incassato due sconfitte nelle prime uscite. La possibilità di giocare senza le pressioni derivanti dall’obbligo di conquista del risultato e la voglia di lasciare la competizione con almeno un successo di prestigio potrebbero essere armi importanti a favore del duo australiano-olandese.

Come seguire l’incontro? Errani/Paolini contro Perez/Schuurs, match valido per la fase a gironi delle WTA Finals, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO WTA FINALS 2026 OGGI

Giovedì 12 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Inizio alle ore 21:00 italiane

Kostyuk (9) vs C. Gauff (4)

A seguire

Pegula (5) vs L. Noskova (8)

A seguire

Siniakova/Townsend (2) vs Bucsa/Melichar-Martinez (4)

A seguire

Perez/Schuurs (6) vs Errani/Paolini (8) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis HD

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS WTA FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis; SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport