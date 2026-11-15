Errani/Paolini per infrangere l’ultimo tabù. Solo un’italiana ha vinto le WTA Finals di doppio

Dopo aver centrato il pass per le WTA Finals 2026 all’ultima occasione utile, conquistando il primo titolo stagionale a Tokyo proprio quando più contava (nell’ottica della Road to Indian Wells), Sara Errani e Jasmine Paolini si trovano adesso ad un passo da un’impresa titanica che consentirebbe ad entrambe per certi versi di chiudere un cerchio a livello di palmarès nella specialità.

Nessuna coppia italiana ha mai vinto il Master (né al femminile né al maschile), anche se Flavia Pennetta ci riuscì insieme ad una partner straniera in occasione delle Finals del 2010, quando trionfò a Doha con l’argentina Gisela Dulko al termine di un’annata che consentì alla pugliese di mettere le basi per diventare pochi mesi più tardi la n.1 del ranking di doppio.

Oggi Sara e Jasmine proveranno a scrivere una nuova pagina della storia del tennis tricolore, sfidando la ceca Katerina Siniakova e la padrona di casa statunitense Taylor Townsend sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden in una finale che si annuncia molto complicata. Grande opportunità soprattutto per la veterana romagnola, che nelle sue cinque precedenti partecipazioni alle Finals in doppio (di cui le prime tre in coppia con Roberta Vinci) non era mai arrivata a disputare l’ultimo atto.

La 39enne nativa di Bologna ha già completato due anni fa a Parigi (mettendosi al collo l’oro olimpico) il Career Golden Slam, ma le manca ancora un sigillo alle WTA Finals per poter affermare di aver vinto tutto (tra Slam, Olimpiadi e Finals) nell’arco della sua incredibile carriera da doppista. Discorso diverso per Paolini, che a livello Major ha trionfato “solamente” sulla terra battuta del Roland Garros.