Su che canale Errani/Paolini-Guo/Mladenovic oggi in tv, WTA Finals 2026: orario semifinale, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno quest’oggi l’accesso alla finale delle WTA Finals 2026, un traguardo inedito per la coppia azzurra. Ed inedito anche per la classe 1987 bolognese, che per una sfortuna o per un’altra non era mai riuscita a raggiungere l’obiettivo non solo nel 2024 e 2025, ma nemmeno nel triennio 2012-2014 con Roberta Vinci.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-GUO/MLADENOVIC (4° MATCH DALLE 21.00)

All’atto pratico, per le due azzurre continua la corsa verso una chance enorme, quella di chiudere in bellezza un anno reso difficile dai problemi fisici della toscana, che ha dovuto ridurre la propria attività nella specialità. Il ritorno è stato però di quelli da spettacolo puro con il picco della vittoria a Tokyo, quella che ha portato la coppia tricolore dritta a Indian Wells.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Hanyu Guo/Kristina Mladenovic si giocherà nella notte italiana come ultimo match del programma. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis e in chiaro su SuperTennis, e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LE SEMIFINALI DELLE WTA FINALS 2026 OGGI

Sabato 14 novembre

Ore 21:00 Pegula (USA) [5]-Andreeva [3] – Semifinale singolare

A seguire Noskova (CZE) [8]-Svitolina (UKR) [6] – Semifinale singolare

A seguire Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [1]-Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [8] – Semifinale doppio

A seguire Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [3]-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [8] – Semifinale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis (in chiaro)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-GUO/MLADENOVIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport