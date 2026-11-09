Errani e Paolini partono forte alle WTA Finals: “Sulla carta era la partita più difficile del girone”

Dopo aver raggiunto la qualificazione in extremis vincendo il torneo di Tokyo, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno cominciato nel migliore dei modi il loro percorso sul cemento di Indian Wells alle WTA Finals 2026 aggiudicandosi il match d’esordio contro la formidabile coppia n.2 del seeding composta dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend.

Le campionesse olimpiche in carica di doppio si sono imposte in rimonta per 4-6 6-1 10-8 facendo un importante passo avanti verso l’accesso alle semifinali del Master, in attesa di affrontare le ultime due partite del round robin (contro Bucsa/Melichar-Martinez ed infine Perez/Schuurs). Buona la prima nel frattempo in California per le azzurre, che vanno a caccia dell’unico grande titolo mancante nella bacheca di Errani.

“Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perché comunque sono partite tutte da giocare. Loro sono una coppia fortissima se giocano insieme, ma anche da separate lo hanno dimostrato. Quindi siamo contenti della vittoria, però bisogna pensare alle prossime avversarie. Le condizioni non erano facili. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, ma le prossime partite saranno completamente diverse“, ha dichiarato Paolini al termine dell’incontro.

“Sapevamo di non aver giocato al meglio, almeno io particolarmente, non mi sono sentita troppo bene nel primo set. Abbiamo solo detto di rimanere lì, di rimanere concentrate, cariche, aggressive e siamo riuscite a far girare la partita. Domani (oggi, ndr) ci alleneremo sicuramente, ci riposeremo, faremo qualche gioco con il team per rilassarci, divertirci un po’ e preparare il match“, il commento di Sara.