Equitazione, Richard Vogel si impone a Verona nella Coppa del Mondo di salto ostacoli

Verona, nell’ambito di Fieracavalli, ha ospitato la terza tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di salto ostacoli dell’equitazione: nove i netti nel tempo sul percorso base, con il jump-off che premia poi il tedesco Richard Vogel su Gangster Montdesir.

Il percorso base, affrontato da 40 binomi, riserva 9 netti nel tempo: al jump-off ne arrivano altri 5, con il cronometro che sancisce la doppietta tedesca. Successo per Richard Vogel su Gangster Montdesir, con il tempo inavvicinabile di 33.02, davanti al connazionale Tom Schewe su Congress Blue PS, secondo in 36.87, mentre completa il podio il transalpino Simon Delestre su Gatsby du Tillard, terzo in 39.83.

Fuori dal jump-off, ma a punti in Coppa del Mondo, sia Federico Ciriesi su Quantasy della Caccia, decimo sul percorso base con 3 penalità legate al tempo, che Riccardo Pisani su Chacco’s Lawito PS, undicesimo con 4 penalità per aver abbattuto una barriera.

Nella classifica di Coppa del Mondo passa al comando proprio il vincitore odierno, il tedesco Richard Vogel, che dopo il secondo posto di Lione con il successo di Verona balza a quota 37, davanti all’austriaco Max Kühner, vincitore ad Oslo e quinto oggi, secondo con 32. Entrano in classifica due cavalieri azzurri: Federico Ciriesi è 24° a quota 7, mentre Riccardo Pisani è 27° con 6 punti.