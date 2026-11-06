Equitazione
Equitazione, Mike Smits centra l’oro alle Olimpiadi Giovanili di Dakar nel salto ostacoli
Si chiude il programma del salto ostacoli dell’equitazione ai Giochi Olimpici Giovanili 2026, in corso a Dakar, in Senegal, con l’assegnazione dell’unico titolo in palio nella manifestazione: nell’individuale la medaglia d’oro va allo svizzero Mike Smits su Barentin De Rampan.
Dopo le due sessioni di qualificazione dei giorni scorsi, utili soltanto a far prendere confidenza con il campo di gara, dato che i 24 binomi impegnati sono stati tutti ammessi alla finale odierna, sul percorso base sono stati dodici i netti nel tempo, per un affollatissimo jump-off per le medaglie.
Solo tre i netti nel tempo: oro allo svizzero Mike Smits su Barentin De Rampan, primo con il crono di 37.81, davanti alla statunitense Liza Tittle su Senji De Reaute, d’argento in 38.51, ed al colombiano Alejandro Gutierrez Alcocer su Villeroy Van Het Harteveld Z, di bronzo in 38.72.