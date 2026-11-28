A Madrid, nella quarta tappa della FEI Dressage World Cup 2026-2027 (Western European League), brilla la stella portoghese dell’amazzone Maria Caetano: la lusitana si è presa sia il contest di Grand Prix sia quello di Freestyle.

In sella al suo Hit Plus, l’atleta classe 1986 – in particolare nella giornata odierna – ha messo a referto una ripresa valutata con lo score di 79.310 %. Un punteggio che le ha consentito di precedere i padroni di casa spagnoli: Claudio Castilla Ruiz, secondo a 76.625 % (Jota Das Figueiras), e Beatriz Ferrer-Salat, terza a 76.215 % (Elegance). Concorso complessivamente composto da 10 binomi partenti, nessuno dei quali italiano.

Prossima tappa della FEI Dressage World Cup 2026-2027 in programma a Londra: nella capitale britannica per lo show che si terrà dal 16 al 21 dicembre sul suolo londinese.

La classifica della manifestazione vede al momento in testa l’olandese Marieke van der Putten: davanti a tutti con 44 punti. Maria Caetano, forte di questi 20 punti, è salita complessivamente in 7a posizione a 31.