Equitazione: Julien Epaillard vince nella Jumping World Cup di Stoccarda

Julien Epaillard coglie un altro successo – dopo l’affermazione di Lione – nella FEI Jumping World Cup 2026-2027, relativamente alla Western European League. Il forte cavaliere francese si è imposto infatti a Stoccarda, nel quarto appuntamento del circuito.

In sella a Le Coultre de Muze, il numero 13 del ranking mondiale, ha sfoderato un doppio netto: coprendo il round decisivo, quello del jump off, con il crono di 34.10. Un tempo che gli ha consentito di battere il brasiliano Eduardo Menezes (H5 Londontime), secondo a 34.73, e lo svedese Peder Fredricson (Alcapone des Carmille), terzo con 35.51.

Chiude al 14esimo posto invece l’azzurro Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar): 4 penalità per lui sul percorso tedesco; mentre Roberto Previtali completa la propria performance in 32esima piazza (Conthargo-Blue – 8 penalità).

Nella classifica generale della FEI Jumping World Cup 2026-2027, Epaillard balza in prima posizione a quota 45 punti: alle sue spalle lo svedese Henrik von Eckermann a 38 e il tedesco Richard Vogel a 37.

Prossimo appuntamento in programma a Madrid, domenica 29 novembre.