Equitazione: Julien Epaillard vince a Lione. Buon rientro per Bucci nella Jumping World Cup

A Lione fa festa un transalpino. E’ Julien Epaillard: il cavaliere classe 1977 si è aggiudicato la seconda tappa della FEI Jumping World Cup 2026-2027 (Western European League), al termine di una gara ricca di emozioni che lancia il circuito verso l’appuntamento di Fieracavalli, che si terrà la prossima settimana a Verona.

Il francese, numero 13 del ranking mondiale, ha chiuso la sua giornata con un doppio netto: il secondo, quello fatto registrare nel jump off in sella al suo cavallo Le Coultre de Muze, è stato quello decisivo visto il crono di 38.17. Tre soli centesimi di differenza dal tedesco Richard Vogel (numero uno del mondo), secondo a 38.20 con Cloudio. Podio completato, a sorpresa, dallo svizzero Edouard Schmitz: l’elvetico terzo con 38.31 avendo montato Gamin van’t Naastveldhof.

In casa Italia c’è da registrare il 29esimo posto di Giulia Martinengo Marquet, che nella prima manche ha chiuso con un 76.81, condito da 8 penalità (Delta Del’isle), e la 32esima piazza di un Piergiorgio Bucci al rientro sul palcoscenico internazionale (Pallieter vd N.Ranch – 77.55 con 8 penalità) dopo il periodo di recupero dall’infortunio occorsogli a settembre.

La classifica della FEI Jumping World Cup 2026-2027 (Western European League) vede al momento lo svizzero Martin Fuchs in prima posizione con 23 punti.

Prossimo evento del circuito, come detto in precedenza, in programma a Verona in corrispondenza dell’evento di Fieracavalli.