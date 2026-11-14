Equitazione: Isabell Werth domina nella Dressage World Cup anche a Stoccarda

Dopo aver vinto a Lione, la fortissima amazzone tedesca Isabell Werth si ripete anche a Stoccarda. La terza tappa della FEI Dressage World Cup 2026-2027 (Western European League) dice “Germania” in tutti i sensi.

L’espertissima teutonica, in sella al suo Viva Gold OLD, si è presa sia la gara di Grand Prix di ieri sia quella di Freestyle di oggi, con gli score di 77.826% e 88.560% battendo tutta la concorrenza presente al German Master.

Sul podio, oltre a Werth, sono finite la belga Larissa Pauluis (Flambeau), prima terza e poi seconda, e l’olandese Marieke van der Putten (Zantana RS2 OLD N.O.P), che ha collezionato risultati invertiti rispetto all’avversaria sopraindicata.

Dopo tre appuntamenti, la classifica generale della FEI Dressage World Cup 2026-2027 vede proprio Marieke van der Putten comandare con 44 punti, uno in più dello svedese Patrik Kittel (8° venerdì e 4° sabato) a 43, e ai 40 della stessa Isabell Werth.

Domani pomeriggio, sarà la volta invece della FEI Jumping World Cup 2026-2027: si passerà quindi al salto ostacoli. L’Italia, a differenza della gara odierna dove non vi erano binomi azzurri, sarà rappresentata da Emanuele Camilli e Roberto Previtali.