Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha definito la nuova struttura tecnica del Salto Ostacoli per le stagioni sportive 2027 e 2028. La linea scelta dalla Federazione è quella della continuità per certi aspetti e della novità per altri: al timone della Nazionale maggiore resta infatti Stefano Cesaretto, Commissario Tecnico già alla guida del salto ostacoli azzurro dal 2026, che ha riportato l’Italia fra le nazioni più importanti al mondo e l’ha condotta alla qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La principale novità per il prossimo biennio riguarda l’ingresso di Giovanni Lucchetti nello staff del Dipartimento. Nel suo nuovo incarico di tecnico federale, Lucchetti affiancherà il selezionatore del Team Italia nelle attività di scouting dei binomi emergenti, seguendo da vicino il percorso di crescita tecnica degli Under 25 e dei binomi di interesse federale.

Il suo impegno si estenderà inoltre al Dipartimento Giovani Cavalli, dove è stato confermato nel ruolo di Tecnico di riferimento accanto al confermato coordinatore Stefano Pontiggia, assumendo anche le vesti di Referente del Circuito Giovani Cavalli, Gran Premi di Crescita e visione e di Delegato FISE nelle tappe del circuito.

A completare il quadro restano saldi al loro posto i punti di riferimento già collaudati nei settori Senior e Giovanile: Marco Bergomi viene confermato Team Manager di entrambi i comparti, Piero Coata prosegue come Selezionatore e Capo Equipe delle squadre nazionali giovanili e Giorgio Masiero mantiene il doppio incarico di Talent Scout federale giovanile e Referente dell’attività nazionale Ambassador.

Attraverso questo assetto, la FISE punta a rendere sempre più fluido e diretto il passaggio tra attività di base, vivai giovanili, crescita dei cavalli giovani e prima squadra in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.