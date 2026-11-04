Equitazione, i convocati dell’Italia per i Global Champions Playoffs: Bucci e Casadei di scena a Verona

Mentre l’appuntamento con Fieracavalli e la Jumping World Cup 2026-2027 sta per andare in scena, l’Italia del salto ostacoli guarda avanti pensando anche ai Global Champions Playoffs, che si terranno anche questi a Verona, dal 19 al 22 novembre prossimi, dopo un’assegnazione avvenuta all’ultimo momento stante la situazione in Medio Oriente.

La Federazione Italiana Sport Equestri, nella figura del selezionatore del comparto nazionale di salto ostacoli Stefano Cesaretto, ha reso noti i nomi dei cavalieri che parteciperanno all’evento.

Al concorso più alto a livello individuale, il CSI5*, parteciperà di diritto quel Piergiorgio Bucci che, da vincitore di una delle tappe del Global Champions Tour (a Città del Messico, ndr), parteciperà a questo “Gran Finale”. Con lui, che ormai ha smaltito tutti i problemi legati all’infortunio patito a settembre in seguito a una caduta capitatagli in League of Nations, vi saranno: Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Fabio Brotto, Luca Coata e Guido Grimaldi.

Nella gara a squadre (la Global Champions League), inoltre, potrebbero essere presenti Emanuele Gaudiano, Emanuele Camilli e Clara Pezzoli: cavalieri e amazzoni che hanno partecipato al circuito con le loro formazioni durante la stagione 2026.